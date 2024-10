Москва и Киев ведут сделку о прекращении взаимных ударов: почему переговорщики РФ могут отказаться

FT узнала о переговорах Москвы и Киева об отказе от ударов по энергетике

Москва может отказать в сделке из-за бойцов ВСУ в Курской области Фото: U.S Army / Spc. John Onuoha новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Украина проводили предварительные обсуждения о возможности прекращения взаимных атак на энергетическую инфраструктуру, посредником выступает Катар. Об этом пишет Financial Times. Почему Москва может не согласиться на сделку — в материале URA.RU. Россия и Украина ведут переговоры по прекращению ударов по энергосистемам Согласно информации британской газеты Financial Times, Украина выражает заинтересованность в проведении переговоров с Россией о прекращении взаимных атак на объекты энергетической инфраструктуры с использованием посреднических услуг Катара. Издание ссылается на источники из Киева. При этом в публикации подчеркивается, что Москва вряд ли согласится на сделку до тех пор, пока в курском приграничье находятся солдаты ВСУ. «На данный момент обсуждения находятся на начальной стадии и касаются энергетических объектов», — сообщил украинский дипломат, как передает Financial Times. Параллельно с этим высокопоставленный представитель украинского правительства подчеркнул, что Киев намерен продолжать осуществление ударов по объектам в России, включая нефтеперерабатывающие заводы, с целью оказания давления на Москву. Зеленский назвал первый шаг к перемирию с РФ Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times выразил мнение, что первым шагом к прекращению конфликта может стать взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Это заявление стало основой для обсуждения возможных путей деэскалации напряженности в регионе. Зеленский подчеркнул значимость этого шага для снижения уровня конфронтации: «Мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», — цитирует его УНИАН. Эти слова отражают надежду на возможное урегулирование ситуации. При этом Зеленский обсуждал с министром обороны США Ллойдом Остином использование дальнобойного оружия для возможных ударов. Подробности этих обсуждений пока не раскрываются, но они указывают на продолжающиеся поиски стратегий для защиты Украины и предотвращения дальнейшего эскалации конфликта. В МИД РФ заявили об отсутствии серьезных предложений по урегулированию конфликта Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказался о том, что до сих пор не было получено конкретных предложений по решению украинского конфликта. По его словам, в западных масс-медиа информация по данной проблематике возникает неожиданно и часто, что делает ее слежение бессмысленным. В одном из своих последних интервью для журнала Newsweek Лавров также отметил, что западные страны не ведут диалог с Киевом относительно установления мира на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

