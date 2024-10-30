Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хотел бы приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Он отметил, что считает это своим личным долгом.
«Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и, прежде всего, победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг», — сказал Фицо в интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой.
Словацкий премьер отметил, что хотел бы поблагодарить воинов Красной Армии. По его словам, во время празднования 80-летия Карпатско-Дуклинской операции он призывал установить в Словакии, которая является членом НАТО с 2004 года, памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
При этом руководство мэрии Праги лишило маршала Конева статуса почетного гражданина города, а памятник, посвященный ему, был демонтирован, пишет «Национальная служба новостей». В 2023 году даже страны, входившие в СССР, отказались от парадов в честь 9 мая, а где-то вообще запретили этот праздник.
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