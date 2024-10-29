Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов судится с экс-супругой из-за дочери

Актер и музыкант из Перми Владимир Селиванов, прославившийся благодаря роли Вована в сериале «Реальные пацаны», подал судебный иск к бывшей жене Виктории. Спор касается того, где будет жить их дочь.
«Владимир Селиванов, он же Вован из „Реальных пацанов“, решил посудиться с бывшей женой Викторией и забрать их общую дочь Еву жить к себе», — пишет telegram-канал Super со ссылкой на данные суда. Иск был подан 24 октября. На 26 ноября суд назначил участникам спора проведение беседы.
Дочь Ева родилась у четы Селивановых в 2017 году. Весной 2023 года пара развелась. В апреле 2024 года у Селиванова появился на свет сын. Кирилла родила новая подруга актера Александра Калмыкова.
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