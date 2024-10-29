29 октября 2024

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов судится с экс-супругой из-за дочери

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Селиванов решает проблемы с бывшей супругой
Владимир Селиванов решает проблемы с бывшей супругой Фото:

Актер и музыкант из Перми Владимир Селиванов, прославившийся благодаря роли Вована в сериале «Реальные пацаны», подал судебный иск к бывшей жене Виктории. Спор касается того, где будет жить их дочь.

«Владимир Селиванов, он же Вован из „Реальных пацанов“, решил посудиться с бывшей женой Викторией и забрать их общую дочь Еву жить к себе», — пишет telegram-канал Super со ссылкой на данные суда. Иск был подан 24 октября. На 26 ноября суд назначил участникам спора проведение беседы.

Дочь Ева родилась у четы Селивановых в 2017 году. Весной 2023 года пара развелась. В апреле 2024 года у Селиванова появился на свет сын. Кирилла родила новая подруга актера Александра Калмыкова. 

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Актер и музыкант из Перми Владимир Селиванов, прославившийся благодаря роли Вована в сериале «Реальные пацаны», подал судебный иск к бывшей жене Виктории. Спор касается того, где будет жить их дочь. «Владимир Селиванов, он же Вован из „Реальных пацанов“, решил посудиться с бывшей женой Викторией и забрать их общую дочь Еву жить к себе», — пишет telegram-канал Super со ссылкой на данные суда. Иск был подан 24 октября. На 26 ноября суд назначил участникам спора проведение беседы. Дочь Ева родилась у четы Селивановых в 2017 году. Весной 2023 года пара развелась. В апреле 2024 года у Селиванова появился на свет сын. Кирилла родила новая подруга актера Александра Калмыкова. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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