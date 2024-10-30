В Тюмени в районе Бабарынка обнаружили разлив нефтепродуктов

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Размер вреда, причиненного почве, превысил 500 тысяч рублей (архивное фото)
Размер вреда, причиненного почве, превысил 500 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В Тюмени на улице Полевой произошел разлив нефтепродуктов, площадь загрязнения составила около 100 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По результатам проведения лабораторных исследований, измерений и испытаний пробе отхода производства и потребления присвоен третий класс опасности отходов и установлен компонентный состав. Площадь загрязнения составила порядка 100 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Сумма причиненного вреда составила 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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В Тюмени на улице Полевой произошел разлив нефтепродуктов, площадь загрязнения составила около 100 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «По результатам проведения лабораторных исследований, измерений и испытаний пробе отхода производства и потребления присвоен третий класс опасности отходов и установлен компонентный состав. Площадь загрязнения составила порядка 100 квадратных метров», — сообщили в ведомстве. Сумма причиненного вреда составила 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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