В Тюмени в районе Бабарынка обнаружили разлив нефтепродуктов

Размер вреда, причиненного почве, превысил 500 тысяч рублей (архивное фото)
В Тюмени на улице Полевой произошел разлив нефтепродуктов, площадь загрязнения составила около 100 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По результатам проведения лабораторных исследований, измерений и испытаний пробе отхода производства и потребления присвоен третий класс опасности отходов и установлен компонентный состав. Площадь загрязнения составила порядка 100 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.
Сумма причиненного вреда составила 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!