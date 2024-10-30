Текслер внес кандидатуру челябинского министра финансов на пост главы КСП

Андрей Пшеницын станет руководителем КСП Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес кандидатуру министра финансов Андрея Пшеницына для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты области. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба правительства области.

«Губернатор Алексей Текслер внес кандидатуру Андрея Пшеницына для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты области в заксобрание региона», — сообщает пресс-служба регионального правительства в telegram-канале. Пшеницын возглавляет министерство финансов Челябинской области на протяжении 14 лет.

Место председателя КСП региона стало вакантным после того, как ушел в отставку руководитель палаты Алексей Лошкин. Сейчас Лошкин руководит Челябинском как врио мэра и участвует в конкурсе по выборам главы города.