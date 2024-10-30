Текслер внес кандидатуру челябинского министра финансов на пост главы КСП

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Заседание законодательного собрания Челябинской области. ЗСО. Челябинск, пшеницын андрей
Андрей Пшеницын станет руководителем КСП Челябинской области Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес кандидатуру министра финансов Андрея Пшеницына для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты области. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба правительства области.

«Губернатор Алексей Текслер внес кандидатуру Андрея Пшеницына для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты области в заксобрание региона», — сообщает пресс-служба регионального правительства в telegram-канале. Пшеницын возглавляет министерство финансов Челябинской области на протяжении 14 лет.

Место председателя КСП региона стало вакантным после того, как ушел в отставку руководитель палаты Алексей Лошкин. Сейчас Лошкин руководит Челябинском как врио мэра и участвует в конкурсе по выборам главы города.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес кандидатуру министра финансов Андрея Пшеницына для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты области. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба правительства области. «Губернатор Алексей Текслер внес кандидатуру Андрея Пшеницына для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты области в заксобрание региона», — сообщает пресс-служба регионального правительства в telegram-канале. Пшеницын возглавляет министерство финансов Челябинской области на протяжении 14 лет. Место председателя КСП региона стало вакантным после того, как ушел в отставку руководитель палаты Алексей Лошкин. Сейчас Лошкин руководит Челябинском как врио мэра и участвует в конкурсе по выборам главы города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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