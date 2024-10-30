Фигуранта по делу о коррупции в «Гортрансе» Екатеринбурга выпустили из СИЗО

Бывший инженер «Гортранса» Екатеринбурга Фурсик спустя год вышел из СИЗО

За решетку Дмитрий Фурсик попал осенью 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обвиненный во взятке бывший ведущий инженер материально-технического снабжения екатеринбургского «Гортранса» Дмитрий Фурсик спустя год вышел из СИЗО. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Павел Голубев.

«Сегодня Свердловский областной суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Судья избрал Дмитрию Фурсику домашний арест», — рассказал Голубев.

Фурсик находился за решеткой с осени 2023 года. Тогда же был арестован экс-начальник филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александр Хабаров. Ему вменяют три эпизода: получение крупной взятки, посредничество во взяточничестве и дачу взятки организованной группой. Первоначальной версией было то, что задержание Хабарова связано со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. Летом был арестован Сергей Жигаловский — бывший сотрудник московской компании «Комтрансмаркет», которая поставляла запчасти для «Гортранса».