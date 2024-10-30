Фигуранта по делу о коррупции в «Гортрансе» Екатеринбурга выпустили из СИЗО

Бывший инженер «Гортранса» Екатеринбурга Фурсик спустя год вышел из СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
За решетку Дмитрий Фурсик попал осенью 2023 года Фото:

Обвиненный во взятке бывший ведущий инженер материально-технического снабжения екатеринбургского «Гортранса» Дмитрий Фурсик спустя год вышел из СИЗО. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Павел Голубев.

«Сегодня Свердловский областной суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Судья избрал Дмитрию Фурсику домашний арест», — рассказал Голубев.

Фурсик находился за решеткой с осени 2023 года. Тогда же был арестован экс-начальник филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александр Хабаров. Ему вменяют три эпизода: получение крупной взятки, посредничество во взяточничестве и дачу взятки организованной группой. Первоначальной версией было то, что задержание Хабарова связано со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. Летом был арестован Сергей Жигаловский — бывший сотрудник московской компании «Комтрансмаркет», которая поставляла запчасти для «Гортранса».

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Обвиненный во взятке бывший ведущий инженер материально-технического снабжения екатеринбургского «Гортранса» Дмитрий Фурсик спустя год вышел из СИЗО. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Павел Голубев. «Сегодня Свердловский областной суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Судья избрал Дмитрию Фурсику домашний арест», — рассказал Голубев. Фурсик находился за решеткой с осени 2023 года. Тогда же был арестован экс-начальник филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александр Хабаров. Ему вменяют три эпизода: получение крупной взятки, посредничество во взяточничестве и дачу взятки организованной группой. Первоначальной версией было то, что задержание Хабарова связано со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. Летом был арестован Сергей Жигаловский — бывший сотрудник московской компании «Комтрансмаркет», которая поставляла запчасти для «Гортранса».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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