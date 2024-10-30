Организаторов нелегальной миграции будут лишать имущества и денег

Госдума приняла законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции из корыстных побуждений. Об этом стало известно после пленарного заседания, на котором депутаты одобрили документ во втором и третьем чтении.
«Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений», — пишет РИА Новости. Законопроект, предложенный группой депутатов всех фракций и сенатором Маргаритой Павловой, включает статью 322.1 УК РФ в перечень преступлений, влекущих за собой конфискацию активов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал актуальность данного законопроекта на фоне роста преступлений по этой статье, который в 2023 году составил 79,6%. Деятельность по организации незаконной миграции осуществляется с целью извлечения прибыли, в связи с чем все финансовые средства, имущество и ценные предметы, полученные в результате такой деятельности, подлежат конфискации, подчеркнул Володин.
Дополнительные меры по борьбе с нелегальной миграцией обосновываются высокой доходностью данного вида преступной деятельности и угрозами национальной безопасности. Василий Пискарев, глава комитета Госдумы по безопасности, указал, что нелегальная миграция является не только источником дохода для теневых дельцов, но и способствует проникновению в Россию экстремистских и террористических групп.
Ранее мигрантам ужесточили правила получения сертификатов о владении русским языком. Теперь право на выдачу таких сертификатов будет предоставлено исключительно государственным организациям, получившим соответствующее разрешение от правительства РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что доля мигрантов, не прошедших экзамен, выросла до 30%.
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