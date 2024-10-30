Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленского

ВС РФ выбили украинскую армию из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки (ДНР) и ведут зачистку этих населенных пунктов. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Сейчас в Новоукраинке, Ясной Поляне и Богоявленке уже нет никакого сопротивления, тем более организованного. Идет проверка и зачистка данных населенных пунктов. После этого они фактически будут освобождены», — заявил Владимир Рогов в беседе с ТАСС. По его словам, после проведения зачистки перечисленные населенные пункты фактически перейдут под контроль России. Рогов подчеркнул, что темпы наступления ВС РФ обнадеживают.
Ранее, 29 октября, Минобороны сообщило о завершении операции по освобождению города Селидово в ДНР. Сейчас появляются первые кадры из населенного пункта, который теперь находится под контролем ВС РФ.
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