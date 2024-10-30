Посла Финляндии вызвали в МИД РФ из-за ареста российской недвижимости

Посла Финляндии в России Марью Лиивала вызвали в МИД РФ, где заявили ей решительный протест в связи с арестом российской недвижимости в стране. Об этом говорится в сообщении МИД России в telegram-канале.
«Лиивала… заявлен решительный протест в связи с действиями финской Службы судебных приставов… Это нелегитимное решение, грубо нарушающее положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится
Ранее финские судебные приставы наложили арест на 45 российских объектов недвижимости в Финляндии. Среди арестованных — здания, используемые посольством РФ и защищенные дипломатическим иммунитетом.
МИД России требует пересмотреть это решение «в кратчайшие сроки». В противном случае будут приняты ответные меры.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отстаивать в суде свои интересы. Так он прокомментировал арест российской недвижимости в Финляндии. Посольство России уже направило официальную ноту в министерство иностранных дел Финляндии.
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