Стало известно, когда стабилизируется ситуация на рынке сливочного масла

Эксперт Белов: сцена на сливочное масло стабилизируется после импортных поставок

30 октября 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Рост цен на сливочное масло с начала года составил 25% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стабилизация цен на сливочное масло ожидается в результате увеличения импорта и сокращения спроса. Об этом заявил генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. Новость по теме Почему в России дорожает сливочное масло «Ситуация на российском рынке сливочного масла начинает стабилизироваться по мере поступления точечных импортных поставок. Скажется и замедление роста спроса, в том числе окончания сезона мороженого», — сообщил Белов, передает ТАСС. По словам руководителя, наблюдается снижение оптовой стоимости на сливочное масло. Это, считает эксперт, скажется на розничных ценах. Рост цен на продукт Белов объяснил удорожанием себестоимости не только производства, но и исходного сырья. Как ранее писало URA.RU, с начала года сливочное масло прибавило в цене 25%. Такие данные приводит Росстат. Сократить дефицит продукта власти планируют увеличением импорта. Так Турция начала поставки сливочного масла в Россию, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стабилизация цен на сливочное масло ожидается в результате увеличения импорта и сокращения спроса. Об этом заявил генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. «Ситуация на российском рынке сливочного масла начинает стабилизироваться по мере поступления точечных импортных поставок. Скажется и замедление роста спроса, в том числе окончания сезона мороженого», — сообщил Белов, передает ТАСС. По словам руководителя, наблюдается снижение оптовой стоимости на сливочное масло. Это, считает эксперт, скажется на розничных ценах. Рост цен на продукт Белов объяснил удорожанием себестоимости не только производства, но и исходного сырья. Как ранее писало URA.RU, с начала года сливочное масло прибавило в цене 25%. Такие данные приводит Росстат. Сократить дефицит продукта власти планируют увеличением импорта. Так Турция начала поставки сливочного масла в Россию, сообщает RT.