30 октября 2024

В челябинском поселке больше двух месяцев ищут пропавшего пенсионера. Фото

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Поиски пропавшего пенсионера идут уже более двух месяцев Фото:

В поселке Нижний Уфалей Челябинской области ищут 74-летнего мужчину. Его местонахождение неизвестно с 15 августа 2024 года. Об этом сообщило поисковое сообщество «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека. Логинов Николай Александрович, 74 года. Его рост 170 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые», — говорится в сообщении.

Какая одежда была на пропавшем в день исчезновения — неизвестно. Поисковики предполагают, что пенсионер мог уехать из поселка, района и области. Тех, кому что-либо известно о судьбе Николая Александровича, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.

Как URA.RU сообщало ранее, а Челябинске несколько дней искали 17-летнюю девушку с дезориентацией. Ее местонахождение было неизвестно на протяжении пяти дней, но после она нашлась.

Поисковики предполагают, что 74-летний мужчина мог уехать из поселка, где его видели в последний раз
Поисковики предполагают, что 74-летний мужчина мог уехать из поселка, где его видели в последний раз

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В поселке Нижний Уфалей Челябинской области ищут 74-летнего мужчину. Его местонахождение неизвестно с 15 августа 2024 года. Об этом сообщило поисковое сообщество «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека. Логинов Николай Александрович, 74 года. Его рост 170 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые», — говорится в сообщении. Какая одежда была на пропавшем в день исчезновения — неизвестно. Поисковики предполагают, что пенсионер мог уехать из поселка, района и области. Тех, кому что-либо известно о судьбе Николая Александровича, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52. Как URA.RU сообщало ранее, а Челябинске несколько дней искали 17-летнюю девушку с дезориентацией. Ее местонахождение было неизвестно на протяжении пяти дней, но после она нашлась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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