В поселке Нижний Уфалей Челябинской области ищут 74-летнего мужчину. Его местонахождение неизвестно с 15 августа 2024 года. Об этом сообщило поисковое сообщество «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека. Логинов Николай Александрович, 74 года. Его рост 170 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые», — говорится в сообщении.
Какая одежда была на пропавшем в день исчезновения — неизвестно. Поисковики предполагают, что пенсионер мог уехать из поселка, района и области. Тех, кому что-либо известно о судьбе Николая Александровича, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.
Как URA.RU сообщало ранее, а Челябинске несколько дней искали 17-летнюю девушку с дезориентацией. Ее местонахождение было неизвестно на протяжении пяти дней, но после она нашлась.
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