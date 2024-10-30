30 октября 2024

Пермский мэр-старожил, которому прочили отставку, нашел способ повысить себе зарплату

Главе Верещагинского округа повышают зарплату после выплаты премии
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета глав муниципальных и городских округов при губернаторе Пермского края. Пермь, кондратьев сергей
Сергей Кондратьев был премирован за свою работу на посту главы Верещагинского округа Фото:

Главе Верещагинского городского округа Пермского края Сергею Кондратьеву хотят повысить зарплату. Это произойдет в том случае, если дума округа примет предложенный администрацией новый принцип (имеется в распоряжении URA.RU) формирования фонда оплаты труда чиновника.

«Предлагается внести изменения в порядок формирования фонда оплаты труда выборного должностного лица Верещагинского городского округа Пермского края, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе», — говорится в документе, который депутаты думы Верещагинского городского округа планируют рассмотреть в четверг, 31 октября. На повышение зарплаты главы округа из бюджета муниципалитета придется дополнительно выделить 138,4 тысячи рублей.

Так, Кондратьеву на 8,4% могут увеличить количество окладов и повысят размер надбавки за особые условия исполнения полномочий (до 200%). В то же время предлагается исключить ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет из фонда оплаты труда. «Это позволит обеспечить возможность повышения средней заработной платы», — поясняют в мэрии.

Кондратьев возглавляет Верещагинский округ с 2011 года. В 2023 году чиновнику прочили отставку, однако по итогам года он получил премию в размере 188,9 тысяч рублей за свою работу на посту главы.

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Главе Верещагинского городского округа Пермского края Сергею Кондратьеву хотят повысить зарплату. Это произойдет в том случае, если дума округа примет предложенный администрацией новый принцип (имеется в распоряжении URA.RU) формирования фонда оплаты труда чиновника. «Предлагается внести изменения в порядок формирования фонда оплаты труда выборного должностного лица Верещагинского городского округа Пермского края, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе», — говорится в документе, который депутаты думы Верещагинского городского округа планируют рассмотреть в четверг, 31 октября. На повышение зарплаты главы округа из бюджета муниципалитета придется дополнительно выделить 138,4 тысячи рублей. Так, Кондратьеву на 8,4% могут увеличить количество окладов и повысят размер надбавки за особые условия исполнения полномочий (до 200%). В то же время предлагается исключить ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет из фонда оплаты труда. «Это позволит обеспечить возможность повышения средней заработной платы», — поясняют в мэрии. Кондратьев возглавляет Верещагинский округ с 2011 года. В 2023 году чиновнику прочили отставку, однако по итогам года он получил премию в размере 188,9 тысяч рублей за свою работу на посту главы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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