Депутаты премировали главу пермского Верещагино за работу в 2023 году

Мэр пермского Верещагино получил премию за работу в 2023 году

16 апреля 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Сергей Кондратьев получит 189 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Верещагинского городского округа Пермского края Сергей Кондратьев премирован за свою работу по итогам 2023 года. Соответствующее решение принято депутатами думы муниципалитета. Об этом говорится в решении представительного органа, которое опубликовано на сайте городского округа. «Дума Верещагинского городского округа решает: установить и выплатить премию по результатам деятельности за 2023 год главе городского округа — главе администрации Верещагинского городского округа Пермского края в размере 188 823 рубля (без учета уральского коэффициента)», — сказано в решении. Деятельность главы округа и администрации в целом признана в 2023 году «удовлетворительной». Ранее премию получил глава Добрянки Дмитрий Антонов. Депутаты отметили его заслуги в «обеспечении наружным освещением населенных пунктов». Премия чиновника составила 92 733 рубля. А главе Краснокамского городского округа Игорю Быкаризу с января 2024 года повысили должностной оклад. Решение было принято на заседании думы муниципалитета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Верещагинского городского округа Пермского края Сергей Кондратьев премирован за свою работу по итогам 2023 года. Соответствующее решение принято депутатами думы муниципалитета. Об этом говорится в решении представительного органа, которое опубликовано на сайте городского округа. «Дума Верещагинского городского округа решает: установить и выплатить премию по результатам деятельности за 2023 год главе городского округа — главе администрации Верещагинского городского округа Пермского края в размере 188 823 рубля (без учета уральского коэффициента)», — сказано в решении. Деятельность главы округа и администрации в целом признана в 2023 году «удовлетворительной». Ранее премию получил глава Добрянки Дмитрий Антонов. Депутаты отметили его заслуги в «обеспечении наружным освещением населенных пунктов». Премия чиновника составила 92 733 рубля. А главе Краснокамского городского округа Игорю Быкаризу с января 2024 года повысили должностной оклад. Решение было принято на заседании думы муниципалитета.