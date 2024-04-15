15 апреля 2024

Депутаты премировали главу пермского Верещагино за работу в 2023 году

Мэр пермского Верещагино получил премию за работу в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, кондратьев сергей
Сергей Кондратьев получит 189 тысяч рублей Фото:

Глава Верещагинского городского округа Пермского края Сергей Кондратьев премирован за свою работу по итогам 2023 года. Соответствующее решение принято депутатами думы муниципалитета. Об этом говорится в решении представительного органа, которое опубликовано на сайте городского округа.

«Дума Верещагинского городского округа решает: установить и выплатить премию по результатам деятельности за 2023 год главе городского округа — главе администрации Верещагинского городского округа Пермского края в размере 188 823 рубля (без учета уральского коэффициента)», — сказано в решении. Деятельность главы округа и администрации в целом признана в 2023 году «удовлетворительной».

Ранее премию получил глава Добрянки Дмитрий Антонов. Депутаты отметили его заслуги в «обеспечении наружным освещением населенных пунктов». Премия чиновника составила 92 733 рубля. А главе Краснокамского городского округа Игорю Быкаризу с января 2024 года повысили должностной оклад. Решение было принято на заседании думы муниципалитета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Верещагинского городского округа Пермского края Сергей Кондратьев премирован за свою работу по итогам 2023 года. Соответствующее решение принято депутатами думы муниципалитета. Об этом говорится в решении представительного органа, которое опубликовано на сайте городского округа. «Дума Верещагинского городского округа решает: установить и выплатить премию по результатам деятельности за 2023 год главе городского округа — главе администрации Верещагинского городского округа Пермского края в размере 188 823 рубля (без учета уральского коэффициента)», — сказано в решении. Деятельность главы округа и администрации в целом признана в 2023 году «удовлетворительной». Ранее премию получил глава Добрянки Дмитрий Антонов. Депутаты отметили его заслуги в «обеспечении наружным освещением населенных пунктов». Премия чиновника составила 92 733 рубля. А главе Краснокамского городского округа Игорю Быкаризу с января 2024 года повысили должностной оклад. Решение было принято на заседании думы муниципалитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...