30 октября 2024

Курганский мэр Язовских передал свое ружье на СВО для охоты на дроны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова в Юргамышский район, язовских олег
Олег Язовских рассказал, что сдал свое охотничье ружье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мэр Кетовского округа Курганской области Олег Язовских передал свое охотничье ружье в зону спецоперации для уничтожения беспилотников. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«На данный момент остро стоит вопрос о применении в зоне спецоперации гражданского огнестрельного гладкоствольного ружья для уничтожения беспилотников. Когда узнал, что мое оружие может пригодиться в зоне СВО, незамедлительно обратился в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и, оформив необходимые документы, сдал свое охотничье ружье», — рассказал Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В управлении Росгвардии Курганской области сообщали, что жители региона могут передать свое оружие для нужд специальной военной операции. Для передачи используется договор пожертвования и акт приема-передачи. Важно, чтобы оружие было в исправном состоянии.

Олег Язовских оформил документы и передал в зону СВО свое охотничье ружье
Олег Язовских оформил документы и передал в зону СВО свое охотничье ружье
Фото:

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Мэр Кетовского округа Курганской области Олег Язовских передал свое охотничье ружье в зону спецоперации для уничтожения беспилотников. Об этом он рассказал в своих соцсетях. «На данный момент остро стоит вопрос о применении в зоне спецоперации гражданского огнестрельного гладкоствольного ружья для уничтожения беспилотников. Когда узнал, что мое оружие может пригодиться в зоне СВО, незамедлительно обратился в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и, оформив необходимые документы, сдал свое охотничье ружье», — рассказал Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В управлении Росгвардии Курганской области сообщали, что жители региона могут передать свое оружие для нужд специальной военной операции. Для передачи используется договор пожертвования и акт приема-передачи. Важно, чтобы оружие было в исправном состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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