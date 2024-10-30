Олег Язовских рассказал, что сдал свое охотничье ружье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мэр Кетовского округа Курганской области Олег Язовских передал свое охотничье ружье в зону спецоперации для уничтожения беспилотников. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«На данный момент остро стоит вопрос о применении в зоне спецоперации гражданского огнестрельного гладкоствольного ружья для уничтожения беспилотников. Когда узнал, что мое оружие может пригодиться в зоне СВО, незамедлительно обратился в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и, оформив необходимые документы, сдал свое охотничье ружье», — рассказал Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В управлении Росгвардии Курганской области сообщали, что жители региона могут передать свое оружие для нужд специальной военной операции. Для передачи используется договор пожертвования и акт приема-передачи. Важно, чтобы оружие было в исправном состоянии.

Олег Язовских оформил документы и передал в зону СВО свое охотничье ружье Олег Язовских, «ВКонтакте» Фото: