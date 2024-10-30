Мэр Кетовского округа Курганской области Олег Язовских передал свое охотничье ружье в зону спецоперации для уничтожения беспилотников. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
«На данный момент остро стоит вопрос о применении в зоне спецоперации гражданского огнестрельного гладкоствольного ружья для уничтожения беспилотников. Когда узнал, что мое оружие может пригодиться в зоне СВО, незамедлительно обратился в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и, оформив необходимые документы, сдал свое охотничье ружье», — рассказал Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В управлении Росгвардии Курганской области сообщали, что жители региона могут передать свое оружие для нужд специальной военной операции. Для передачи используется договор пожертвования и акт приема-передачи. Важно, чтобы оружие было в исправном состоянии.
Олег Язовских оформил документы и передал в зону СВО свое охотничье ружье
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Мэр Кетовского округа Курганской области Олег Язовских передал свое охотничье ружье в зону спецоперации для уничтожения беспилотников. Об этом он рассказал в своих соцсетях. «На данный момент остро стоит вопрос о применении в зоне спецоперации гражданского огнестрельного гладкоствольного ружья для уничтожения беспилотников. Когда узнал, что мое оружие может пригодиться в зоне СВО, незамедлительно обратился в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и, оформив необходимые документы, сдал свое охотничье ружье», — рассказал Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В управлении Росгвардии Курганской области сообщали, что жители региона могут передать свое оружие для нужд специальной военной операции. Для передачи используется договор пожертвования и акт приема-передачи. Важно, чтобы оружие было в исправном состоянии.