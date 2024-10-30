30 октября 2024

Небензя обвинил Запад в попытке оправдать военное присутствие НАТО на Украине

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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий, stock
Небензя заявил, что появление натовских солдат на территории, контролируемой Киевом, невозможно скрыть Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад использует текущую ситуацию в Украине как «спектакль» для оправдания военного присутствия НАТО на территории страны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

«Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу — попытаться задним числом оправдать собственное решение отправить войска НАТО для поддержания режима просроченного киевского диктатора на плаву», — заявил Небензя. Он подчеркнул, что появление натовских солдат и специалистов на территории, контролируемой Киевом, теперь невозможно скрыть. Российский дипломат отметил, что несмотря на попытки маскировки и прикрытия, факты участия иностранных сил становятся очевидными, что подтверждается видеоматериалами и документами о гибели или пленении иностранных военных.

Ранее Небензя заявил, что западные страны стремятся привлечь Республику Корею к поставкам оружия Украину. Он выразил надежду на то, что Южная Корея продемонстрирует свою сдержанность и не поддержит западные попытки увеличить оружейные поставки ВСУ.

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Запад использует текущую ситуацию в Украине как «спектакль» для оправдания военного присутствия НАТО на территории страны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. «Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу — попытаться задним числом оправдать собственное решение отправить войска НАТО для поддержания режима просроченного киевского диктатора на плаву», — заявил Небензя. Он подчеркнул, что появление натовских солдат и специалистов на территории, контролируемой Киевом, теперь невозможно скрыть. Российский дипломат отметил, что несмотря на попытки маскировки и прикрытия, факты участия иностранных сил становятся очевидными, что подтверждается видеоматериалами и документами о гибели или пленении иностранных военных. Ранее Небензя заявил, что западные страны стремятся привлечь Республику Корею к поставкам оружия Украину. Он выразил надежду на то, что Южная Корея продемонстрирует свою сдержанность и не поддержит западные попытки увеличить оружейные поставки ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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