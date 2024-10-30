Небензя обвинил Запад в попытке оправдать военное присутствие НАТО на Украине

31 октября 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

Небензя заявил, что появление натовских солдат на территории, контролируемой Киевом, невозможно скрыть Фото: Пресс-служба Совета Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад использует текущую ситуацию в Украине как «спектакль» для оправдания военного присутствия НАТО на территории страны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. «Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу — попытаться задним числом оправдать собственное решение отправить войска НАТО для поддержания режима просроченного киевского диктатора на плаву», — заявил Небензя. Он подчеркнул, что появление натовских солдат и специалистов на территории, контролируемой Киевом, теперь невозможно скрыть. Российский дипломат отметил, что несмотря на попытки маскировки и прикрытия, факты участия иностранных сил становятся очевидными, что подтверждается видеоматериалами и документами о гибели или пленении иностранных военных. Ранее Небензя заявил, что западные страны стремятся привлечь Республику Корею к поставкам оружия Украину. Он выразил надежду на то, что Южная Корея продемонстрирует свою сдержанность и не поддержит западные попытки увеличить оружейные поставки ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад использует текущую ситуацию в Украине как «спектакль» для оправдания военного присутствия НАТО на территории страны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. «Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу — попытаться задним числом оправдать собственное решение отправить войска НАТО для поддержания режима просроченного киевского диктатора на плаву», — заявил Небензя. Он подчеркнул, что появление натовских солдат и специалистов на территории, контролируемой Киевом, теперь невозможно скрыть. Российский дипломат отметил, что несмотря на попытки маскировки и прикрытия, факты участия иностранных сил становятся очевидными, что подтверждается видеоматериалами и документами о гибели или пленении иностранных военных. Ранее Небензя заявил, что западные страны стремятся привлечь Республику Корею к поставкам оружия Украину. Он выразил надежду на то, что Южная Корея продемонстрирует свою сдержанность и не поддержит западные попытки увеличить оружейные поставки ВСУ.