Жители Челябинской области в конце октября продолжают собирать грузди. Грибникам в Сосновском районе удалось набрать целое ведро. Об этом в социальной сети рассказал местный житель.
«29 октября. В направлении Архангельского (село в Сосновском районе Челябинской области, — прим. ред.). Грибы нельзя назвать свежими и хорошенькими. В итоге насобирали одно ведро подмороженных груздей на двоих», — поделился Александр У. в сообществе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
Грибник выложил фотографии с момента сбора. Мужчина написал, что также обнаружил древесные грибы. Собирать их он не стал.
Как ранее писало URA.RU, в конце октября жители Сосновского района неоднократно находили грузди. Также в социальных сетях челябинцы похвастались зимними опятами.
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