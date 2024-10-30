30 октября 2024

Челябинцы набрали ведро замороженных груздей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы грузди. Челябинск, грибы, грузди, грибник
Челябинцы собирают грузди после резких перепадов температуры Фото:

Жители Челябинской области в конце октября продолжают собирать грузди. Грибникам в Сосновском районе удалось набрать целое ведро. Об этом в социальной сети рассказал местный житель.

«29 октября. В направлении Архангельского (село в Сосновском районе Челябинской области, — прим. ред.). Грибы нельзя назвать свежими и хорошенькими. В итоге насобирали одно ведро подмороженных груздей на двоих», — поделился Александр У. в сообществе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Грибник выложил фотографии с момента сбора. Мужчина написал, что также обнаружил древесные грибы. Собирать их он не стал.

Как ранее писало URA.RU, в конце октября жители Сосновского района неоднократно находили грузди. Также в социальных сетях челябинцы похвастались зимними опятами.

Не все собранные в Сосновском районе Челябинской области грибы оказались хорошими, признались местные жители
Не все собранные в Сосновском районе Челябинской области грибы оказались хорошими, признались местные жители

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Жители Челябинской области в конце октября продолжают собирать грузди. Грибникам в Сосновском районе удалось набрать целое ведро. Об этом в социальной сети рассказал местный житель. «29 октября. В направлении Архангельского (село в Сосновском районе Челябинской области, — прим. ред.). Грибы нельзя назвать свежими и хорошенькими. В итоге насобирали одно ведро подмороженных груздей на двоих», — поделился Александр У. в сообществе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Грибник выложил фотографии с момента сбора. Мужчина написал, что также обнаружил древесные грибы. Собирать их он не стал. Как ранее писало URA.RU, в конце октября жители Сосновского района неоднократно находили грузди. Также в социальных сетях челябинцы похвастались зимними опятами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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