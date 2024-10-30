30 октября 2024

Массовый сбой произошел в работе Т-банка

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На сбой в работе Тинькофф жалуются более 3500 тысяч человек Фото:

Приложение и сайт Т-банка не работают у части пользователей России. Соответствующие данные зафиксировал мониторинговый сервис Downdetector.

«Вход в приложение может работать нестабильно. Уже исправляем», — отмечается во всплывающем сообщении при попытке войти в приложение.

Согласно отчету сервиса Downdetector, зафиксировано уже более двух тысяч жалоб. В частности, сервис «Сбой.рф» фиксирует массовые жалобы россиян с разных регионов. Сообщается, что на сбой в работе Т-банка жалуются более 3500 тысяч человек.

В ночь на 31 октября также стало известно о сбоях в работе сервиса коротких видео TikTok. При попытке перелистнуть видео идет долгая загрузка контента и выдается ошибка.

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Приложение и сайт Т-банка не работают у части пользователей России. Соответствующие данные зафиксировал мониторинговый сервис Downdetector. «Вход в приложение может работать нестабильно. Уже исправляем», — отмечается во всплывающем сообщении при попытке войти в приложение. Согласно отчету сервиса Downdetector, зафиксировано уже более двух тысяч жалоб. В частности, сервис «Сбой.рф» фиксирует массовые жалобы россиян с разных регионов. Сообщается, что на сбой в работе Т-банка жалуются более 3500 тысяч человек. В ночь на 31 октября также стало известно о сбоях в работе сервиса коротких видео TikTok. При попытке перелистнуть видео идет долгая загрузка контента и выдается ошибка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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