Массовый сбой произошел в работе Т-банка

Приложение и сайт Т-банка не работают у части пользователей России. Соответствующие данные зафиксировал мониторинговый сервис Downdetector.
«Вход в приложение может работать нестабильно. Уже исправляем», — отмечается во всплывающем сообщении при попытке войти в приложение.
Согласно отчету сервиса Downdetector, зафиксировано уже более двух тысяч жалоб. В частности, сервис «Сбой.рф» фиксирует массовые жалобы россиян с разных регионов. Сообщается, что на сбой в работе Т-банка жалуются более 3500 тысяч человек.
В ночь на 31 октября также стало известно о сбоях в работе сервиса коротких видео TikTok. При попытке перелистнуть видео идет долгая загрузка контента и выдается ошибка.
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