Массовый сбой произошел в работе Т-банка

31 октября 2024 в 02:56 Размер текста - 17 +

На сбой в работе Тинькофф жалуются более 3500 тысяч человек Фото: Илья Московец © URA.RU Приложение и сайт Т-банка не работают у части пользователей России. Соответствующие данные зафиксировал мониторинговый сервис Downdetector. «Вход в приложение может работать нестабильно. Уже исправляем», — отмечается во всплывающем сообщении при попытке войти в приложение. Согласно отчету сервиса Downdetector, зафиксировано уже более двух тысяч жалоб. В частности, сервис «Сбой.рф» фиксирует массовые жалобы россиян с разных регионов. Сообщается, что на сбой в работе Т-банка жалуются более 3500 тысяч человек. В ночь на 31 октября также стало известно о сбоях в работе сервиса коротких видео TikTok. При попытке перелистнуть видео идет долгая загрузка контента и выдается ошибка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приложение и сайт Т-банка не работают у части пользователей России. Соответствующие данные зафиксировал мониторинговый сервис Downdetector. «Вход в приложение может работать нестабильно. Уже исправляем», — отмечается во всплывающем сообщении при попытке войти в приложение. Согласно отчету сервиса Downdetector, зафиксировано уже более двух тысяч жалоб. В частности, сервис «Сбой.рф» фиксирует массовые жалобы россиян с разных регионов. Сообщается, что на сбой в работе Т-банка жалуются более 3500 тысяч человек. В ночь на 31 октября также стало известно о сбоях в работе сервиса коротких видео TikTok. При попытке перелистнуть видео идет долгая загрузка контента и выдается ошибка.