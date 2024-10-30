TikTok перестал работать у части россиян

Проблемы затронули как устройства на iOS, так и на Android
Сбой произошел в работе сервиса коротких видео TikTok у некоторых пользователей в РФ. Об этом свидетельствуют данные сервисов фиксации сбоев. Проблемы затронули как устройства на iOS, так и на Android, пользователи столкнулись с ошибками подключения к интернету и долгой загрузкой контента.
«При попытке перелистнуть видео идет долгая загрузка контента и выдается ошибка», — отмечают свидетельства сервисов фиксации сбоев. Как сообщает сервис «Сбой.рф», к 00:25 мск 31 октября было зарегистрировано около 937 жалоб на неполадки в работе TikTok.
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