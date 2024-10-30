TikTok перестал работать у части россиян

31 октября 2024 в 02:48 Размер текста - 17 +

Проблемы затронули как устройства на iOS, так и на Android Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сбой произошел в работе сервиса коротких видео TikTok у некоторых пользователей в РФ. Об этом свидетельствуют данные сервисов фиксации сбоев. Проблемы затронули как устройства на iOS, так и на Android, пользователи столкнулись с ошибками подключения к интернету и долгой загрузкой контента. «При попытке перелистнуть видео идет долгая загрузка контента и выдается ошибка», — отмечают свидетельства сервисов фиксации сбоев. Как сообщает сервис «Сбой.рф», к 00:25 мск 31 октября было зарегистрировано около 937 жалоб на неполадки в работе TikTok. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбой произошел в работе сервиса коротких видео TikTok у некоторых пользователей в РФ. Об этом свидетельствуют данные сервисов фиксации сбоев. Проблемы затронули как устройства на iOS, так и на Android, пользователи столкнулись с ошибками подключения к интернету и долгой загрузкой контента. «При попытке перелистнуть видео идет долгая загрузка контента и выдается ошибка», — отмечают свидетельства сервисов фиксации сбоев. Как сообщает сервис «Сбой.рф», к 00:25 мск 31 октября было зарегистрировано около 937 жалоб на неполадки в работе TikTok.