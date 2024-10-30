30 октября 2024

Министр обороны Южной Кореи поддержал отправку военных экспертов на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум ПМЭФ 2016. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
Ким Ен Хен считает отправку наблюдателей и аналитиков важной задачей для вооруженных сил Южной Кореи Фото:

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен поддержал инициативу отправить военную делегацию из аналитиков и наблюдателей на Украину для изучения действий Корейской народной армии в случае ее участия в специальной военной операции. Об этом он сообщил по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне.

«Южная Корея ранее направляла группы наблюдателей для изучения опыта ведения боевых действий в других конфликтах, в том числе это касается Войны в Ираке. Роль этих наблюдателей и аналитиков заключается в изучении тенденций современной войны», — приводит слова южнокорейского министра ТАСС.

Он отметил, что северокорейские войска были переброшены в Россию. В этом он видит возможность для южнокорейских специалистов изучить действия и характер северокорейской армии. Хен также отметил, что изучение стратегии соседнего государства поможет улучшить защиту страны.

Как ранее писало URA.RU, в западных СМИ неоднократно появлялась информация о возможном участии Северной Кореи в специальной военной операции на стороне российской армии. Причина опасений западных держав в таком повороте событий в том числе в оснащении армии КНДР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен поддержал инициативу отправить военную делегацию из аналитиков и наблюдателей на Украину для изучения действий Корейской народной армии в случае ее участия в специальной военной операции. Об этом он сообщил по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне. «Южная Корея ранее направляла группы наблюдателей для изучения опыта ведения боевых действий в других конфликтах, в том числе это касается Войны в Ираке. Роль этих наблюдателей и аналитиков заключается в изучении тенденций современной войны», — приводит слова южнокорейского министра ТАСС. Он отметил, что северокорейские войска были переброшены в Россию. В этом он видит возможность для южнокорейских специалистов изучить действия и характер северокорейской армии. Хен также отметил, что изучение стратегии соседнего государства поможет улучшить защиту страны. Как ранее писало URA.RU, в западных СМИ неоднократно появлялась информация о возможном участии Северной Кореи в специальной военной операции на стороне российской армии. Причина опасений западных держав в таком повороте событий в том числе в оснащении армии КНДР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...