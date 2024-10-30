Министр обороны Южной Кореи поддержал отправку военных экспертов на Украину

31 октября 2024 в 03:12 Размер текста - 17 +

Ким Ен Хен считает отправку наблюдателей и аналитиков важной задачей для вооруженных сил Южной Кореи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен поддержал инициативу отправить военную делегацию из аналитиков и наблюдателей на Украину для изучения действий Корейской народной армии в случае ее участия в специальной военной операции. Об этом он сообщил по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне. «Южная Корея ранее направляла группы наблюдателей для изучения опыта ведения боевых действий в других конфликтах, в том числе это касается Войны в Ираке. Роль этих наблюдателей и аналитиков заключается в изучении тенденций современной войны», — приводит слова южнокорейского министра ТАСС. Он отметил, что северокорейские войска были переброшены в Россию. В этом он видит возможность для южнокорейских специалистов изучить действия и характер северокорейской армии. Хен также отметил, что изучение стратегии соседнего государства поможет улучшить защиту страны. Как ранее писало URA.RU, в западных СМИ неоднократно появлялась информация о возможном участии Северной Кореи в специальной военной операции на стороне российской армии. Причина опасений западных держав в таком повороте событий в том числе в оснащении армии КНДР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен поддержал инициативу отправить военную делегацию из аналитиков и наблюдателей на Украину для изучения действий Корейской народной армии в случае ее участия в специальной военной операции. Об этом он сообщил по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне. «Южная Корея ранее направляла группы наблюдателей для изучения опыта ведения боевых действий в других конфликтах, в том числе это касается Войны в Ираке. Роль этих наблюдателей и аналитиков заключается в изучении тенденций современной войны», — приводит слова южнокорейского министра ТАСС. Он отметил, что северокорейские войска были переброшены в Россию. В этом он видит возможность для южнокорейских специалистов изучить действия и характер северокорейской армии. Хен также отметил, что изучение стратегии соседнего государства поможет улучшить защиту страны. Как ранее писало URA.RU, в западных СМИ неоднократно появлялась информация о возможном участии Северной Кореи в специальной военной операции на стороне российской армии. Причина опасений западных держав в таком повороте событий в том числе в оснащении армии КНДР.