Небензя: Запад в СБ ООН «пробил очередное дно», обсуждая военных КНДР в России

31 октября 2024 в 03:16 Размер текста - 17 +

На заседании Совета Безопасности ООН страны Запада, включая США и Великобританию, обсуждали якобы присутствие военных Корейской народной армии в России, что вызвало критику со стороны постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи. По его словам, Запад снова демонстрирует стремление использовать неподтвержденную информацию для достижения политических целей. «И Вашингтон, и Лондон, и иже с ними сегодня пробили в этом зале очередное дно», — констатировал он. Небензя выразил разочарование по поводу методов работы западных стран в Совете Безопасности, указывая на продвижение дезинформации без каких-либо ограничений. На заседании Совета Безопасности ООН представители западных стран не предоставили никаких доказательств своих утверждений о присутствии военных КНДР в России, при этом часто оговариваясь фразой «если эта информация подтвердится». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заседании Совета Безопасности ООН страны Запада, включая США и Великобританию, обсуждали якобы присутствие военных Корейской народной армии в России, что вызвало критику со стороны постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи. По его словам, Запад снова демонстрирует стремление использовать неподтвержденную информацию для достижения политических целей. «И Вашингтон, и Лондон, и иже с ними сегодня пробили в этом зале очередное дно», — констатировал он. Небензя выразил разочарование по поводу методов работы западных стран в Совете Безопасности, указывая на продвижение дезинформации без каких-либо ограничений. На заседании Совета Безопасности ООН представители западных стран не предоставили никаких доказательств своих утверждений о присутствии военных КНДР в России, при этом часто оговариваясь фразой «если эта информация подтвердится».