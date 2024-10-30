30 октября 2024

Небензя: Запад в СБ ООН «пробил очередное дно», обсуждая военных КНДР в России

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На заседании Совета Безопасности ООН страны Запада, включая США и Великобританию, обсуждали якобы присутствие военных Корейской народной армии в России, что вызвало критику со стороны постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи. По его словам, Запад снова демонстрирует стремление использовать неподтвержденную информацию для достижения политических целей.

«И Вашингтон, и Лондон, и иже с ними сегодня пробили в этом зале очередное дно», — констатировал он. Небензя выразил разочарование по поводу методов работы западных стран в Совете Безопасности, указывая на продвижение дезинформации без каких-либо ограничений. На заседании Совета Безопасности ООН представители западных стран не предоставили никаких доказательств своих утверждений о присутствии военных КНДР в России, при этом часто оговариваясь фразой «если эта информация подтвердится».

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На заседании Совета Безопасности ООН страны Запада, включая США и Великобританию, обсуждали якобы присутствие военных Корейской народной армии в России, что вызвало критику со стороны постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи. По его словам, Запад снова демонстрирует стремление использовать неподтвержденную информацию для достижения политических целей. «И Вашингтон, и Лондон, и иже с ними сегодня пробили в этом зале очередное дно», — констатировал он. Небензя выразил разочарование по поводу методов работы западных стран в Совете Безопасности, указывая на продвижение дезинформации без каких-либо ограничений. На заседании Совета Безопасности ООН представители западных стран не предоставили никаких доказательств своих утверждений о присутствии военных КНДР в России, при этом часто оговариваясь фразой «если эта информация подтвердится».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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