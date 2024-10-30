Глава СПЧ Фадеев предложил реформу миграционной политики

31 октября 2024 в 04:51 Размер текста - 17 +

Валерий Фадеев заявил, что дети, не знающие русский язык, не должны приниматься в российские школы Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что России нужен «целевой и обоснованный» завоз трудовых мигрантов. Об этом говорится в докладе руководителя о миграционной политике в РФ. Фадеев развил предложение не пускать в школы детей мигрантов, плохо владеющих русским языком, а также впервые упомянул о лимите числа приезжих, живущих в одном микрорайоне. «Документ рассматривает влияние миграционных процессов на здравоохранение, рынок труда, образование и общественную безопасность. Власти не знают, каковы расходы бюджета РФ на медпомощь мигрантам, но эти траты нужно минимизировать. Например, следует обязать работодателей заключать договоры добровольного медицинского страхования с каждым мигрантом на срок его трудоустройства, но не менее чем на год», — приводит « Коммерсант » слова Фадеева. Глава СПЧ добавил, что совет «твердо придерживается позиции», что дети, которые плохо владеют или не владеют русским языком совсем, не должны быть приняты в российские школы. «Конституция требует, чтобы каждый ребенок получил образование. Если он не знает русского языка, он не может получить образование», — подчеркнул Фадеев. По его словам, в России для этого нужно создать специальные центры или отделения в школах с преподавателями русского языка как иностранного. Что касается рынка труда, Валерий Фадеев заявил, что в этой области нужно двигаться к стопроцентному «целевому и обоснованному» завозу зарубежных работников. «Работодатели должны доказать, что им нужны мигранты, что они не смогли найти сотрудников на российском рынке труда», — сказал он. Также глава СПЧ как «очень острую» охарактеризовал проблему уплаты налогов, так как, по его словам, мигрантам проще платить «серую» или «черную» зарплату. Сообщалось, что в начале ноября в силу вступит ряд законов. Например, закон о совершенствовании мигрантской системы исключит ошибки при регистрации иностранцев, а также не допустит в страну правонарушителей. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами, согласно которому мигранты смогут получить разрешение на временное проживание упрощенно лишь после трех лет брака с гражданином страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что России нужен «целевой и обоснованный» завоз трудовых мигрантов. Об этом говорится в докладе руководителя о миграционной политике в РФ. Фадеев развил предложение не пускать в школы детей мигрантов, плохо владеющих русским языком, а также впервые упомянул о лимите числа приезжих, живущих в одном микрорайоне. «Документ рассматривает влияние миграционных процессов на здравоохранение, рынок труда, образование и общественную безопасность. Власти не знают, каковы расходы бюджета РФ на медпомощь мигрантам, но эти траты нужно минимизировать. Например, следует обязать работодателей заключать договоры добровольного медицинского страхования с каждым мигрантом на срок его трудоустройства, но не менее чем на год», — приводит «Коммерсант» слова Фадеева. Глава СПЧ добавил, что совет «твердо придерживается позиции», что дети, которые плохо владеют или не владеют русским языком совсем, не должны быть приняты в российские школы. «Конституция требует, чтобы каждый ребенок получил образование. Если он не знает русского языка, он не может получить образование», — подчеркнул Фадеев. По его словам, в России для этого нужно создать специальные центры или отделения в школах с преподавателями русского языка как иностранного. Что касается рынка труда, Валерий Фадеев заявил, что в этой области нужно двигаться к стопроцентному «целевому и обоснованному» завозу зарубежных работников. «Работодатели должны доказать, что им нужны мигранты, что они не смогли найти сотрудников на российском рынке труда», — сказал он. Также глава СПЧ как «очень острую» охарактеризовал проблему уплаты налогов, так как, по его словам, мигрантам проще платить «серую» или «черную» зарплату. Сообщалось, что в начале ноября в силу вступит ряд законов. Например, закон о совершенствовании мигрантской системы исключит ошибки при регистрации иностранцев, а также не допустит в страну правонарушителей. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами, согласно которому мигранты смогут получить разрешение на временное проживание упрощенно лишь после трех лет брака с гражданином страны.