30 октября 2024

Морпехи захватили в Курской области опорный пункт ВСУ с натовским пулеметом

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Трофейный пулемет передадут в музей Фото:

Военнослужащие Черноморского флота, входящие в состав военной группировки «Север», успешно провели операцию по освобождению приграничных территорий Курской области, в результате которой был захвачен опорный пункт Вооруженных Сил Украины, оснащенный пулеметом натовского типа. Об этом сообщил заместитель командира роты, известный под позывным Клинцы.

«Морпехи, обработав предварительно опорник из минометов и ствольной артиллерии, резким наскоком без потерь взяли взводно-огневой пункт, уничтожив живую силу противника», — рассказал Клинцы. При этом противник потерпел значительные потери: многие солдаты украинской армии бросили свое вооружение и покинули позиции, оставив раненых, которым российские бойцы оказали необходимую медицинскую помощь.

Как отметил военный, среди трофеев находился старый пулемет натовской модели. Он сравнил его характеристики с современными российскими моделями пулеметов, подчеркнув его недостатки: низкую надежность и склонность к перегреву ствола при интенсивной стрельбе. По словам военного, данный образец вооружения значительно уступает российским пулеметам по многим параметрам. Заместитель командира также сообщил, что трофейный пулемет передадут в музей в качестве экспоната.

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Военнослужащие Черноморского флота, входящие в состав военной группировки «Север», успешно провели операцию по освобождению приграничных территорий Курской области, в результате которой был захвачен опорный пункт Вооруженных Сил Украины, оснащенный пулеметом натовского типа. Об этом сообщил заместитель командира роты, известный под позывным Клинцы. «Морпехи, обработав предварительно опорник из минометов и ствольной артиллерии, резким наскоком без потерь взяли взводно-огневой пункт, уничтожив живую силу противника», — рассказал Клинцы. При этом противник потерпел значительные потери: многие солдаты украинской армии бросили свое вооружение и покинули позиции, оставив раненых, которым российские бойцы оказали необходимую медицинскую помощь. Как отметил военный, среди трофеев находился старый пулемет натовской модели. Он сравнил его характеристики с современными российскими моделями пулеметов, подчеркнув его недостатки: низкую надежность и склонность к перегреву ствола при интенсивной стрельбе. По словам военного, данный образец вооружения значительно уступает российским пулеметам по многим параметрам. Заместитель командира также сообщил, что трофейный пулемет передадут в музей в качестве экспоната.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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