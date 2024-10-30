Морпехи захватили в Курской области опорный пункт ВСУ с натовским пулеметом

31 октября 2024 в 06:28 Размер текста - 17 +

Трофейный пулемет передадут в музей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Военнослужащие Черноморского флота, входящие в состав военной группировки «Север», успешно провели операцию по освобождению приграничных территорий Курской области, в результате которой был захвачен опорный пункт Вооруженных Сил Украины, оснащенный пулеметом натовского типа. Об этом сообщил заместитель командира роты, известный под позывным Клинцы. «Морпехи, обработав предварительно опорник из минометов и ствольной артиллерии, резким наскоком без потерь взяли взводно-огневой пункт, уничтожив живую силу противника», — рассказал Клинцы. При этом противник потерпел значительные потери: многие солдаты украинской армии бросили свое вооружение и покинули позиции, оставив раненых, которым российские бойцы оказали необходимую медицинскую помощь. Как отметил военный, среди трофеев находился старый пулемет натовской модели. Он сравнил его характеристики с современными российскими моделями пулеметов, подчеркнув его недостатки: низкую надежность и склонность к перегреву ствола при интенсивной стрельбе. По словам военного, данный образец вооружения значительно уступает российским пулеметам по многим параметрам. Заместитель командира также сообщил, что трофейный пулемет передадут в музей в качестве экспоната. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие Черноморского флота, входящие в состав военной группировки «Север», успешно провели операцию по освобождению приграничных территорий Курской области, в результате которой был захвачен опорный пункт Вооруженных Сил Украины, оснащенный пулеметом натовского типа. Об этом сообщил заместитель командира роты, известный под позывным Клинцы. «Морпехи, обработав предварительно опорник из минометов и ствольной артиллерии, резким наскоком без потерь взяли взводно-огневой пункт, уничтожив живую силу противника», — рассказал Клинцы. При этом противник потерпел значительные потери: многие солдаты украинской армии бросили свое вооружение и покинули позиции, оставив раненых, которым российские бойцы оказали необходимую медицинскую помощь. Как отметил военный, среди трофеев находился старый пулемет натовской модели. Он сравнил его характеристики с современными российскими моделями пулеметов, подчеркнув его недостатки: низкую надежность и склонность к перегреву ствола при интенсивной стрельбе. По словам военного, данный образец вооружения значительно уступает российским пулеметам по многим параметрам. Заместитель командира также сообщил, что трофейный пулемет передадут в музей в качестве экспоната.