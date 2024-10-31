Из Пермского края отправили помидоры в 15 регионов России

Объем поставок свежих томатов из Пермского края в другие регионы России составил более 6 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«С начала 2024 года из Пермского края отгружено 6,25 тысяч тонн свежих томатов в Краснодарский, Красноярский край, Московскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Ленинградскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртию, Чувашию, ЯНАО. Это на 12% выше аналогичного периода 2023 года (5,58 тысяч тонн)», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что продукция прошла лабораторный контроль, карантинных объектов не обнаружено. На овощи выданы карантинные сертификаты.
Ранее URA.RU рассказывало, что тепличный комплекс «Пермский» вдвое увеличил свою прибыль. Тепличный комплекс «Пермский» работает в Чусовом с 2021 года. Площадь теплиц комплекса составляет 24,5 га. Ежегодно там выращивается 22 тыс тонны овощей в закрытом грунте.
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