Из Пермского края отправили помидоры в 15 регионов России

Пермский край увеличил поставки томатов в другие регионы на 12 процентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Томаты из Пермского края отправляют не только в северные, но и южные регионы России
Томаты из Пермского края отправляют не только в северные, но и южные регионы России Фото:

Объем поставок свежих томатов из Пермского края в другие регионы России составил более 6 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«С начала 2024 года из Пермского края отгружено 6,25 тысяч тонн свежих томатов в Краснодарский, Красноярский край, Московскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Ленинградскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртию, Чувашию, ЯНАО. Это на 12% выше аналогичного периода 2023 года (5,58 тысяч тонн)», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что продукция прошла лабораторный контроль, карантинных объектов не обнаружено. На овощи выданы карантинные сертификаты.

Ранее URA.RU рассказывало, что тепличный комплекс «Пермский» вдвое увеличил свою прибыль. Тепличный комплекс «Пермский» работает в Чусовом с 2021 года. Площадь теплиц комплекса составляет 24,5 га. Ежегодно там выращивается 22 тыс тонны овощей в закрытом грунте.

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Объем поставок свежих томатов из Пермского края в другие регионы России составил более 6 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «С начала 2024 года из Пермского края отгружено 6,25 тысяч тонн свежих томатов в Краснодарский, Красноярский край, Московскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Ленинградскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртию, Чувашию, ЯНАО. Это на 12% выше аналогичного периода 2023 года (5,58 тысяч тонн)», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что продукция прошла лабораторный контроль, карантинных объектов не обнаружено. На овощи выданы карантинные сертификаты. Ранее URA.RU рассказывало, что тепличный комплекс «Пермский» вдвое увеличил свою прибыль. Тепличный комплекс «Пермский» работает в Чусовом с 2021 года. Площадь теплиц комплекса составляет 24,5 га. Ежегодно там выращивается 22 тыс тонны овощей в закрытом грунте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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