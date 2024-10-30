30 октября 2024

Стало известно, когда в Перми откроют пешеходные переходы на трассе до микрорайона Ива

В Перми пешеходные переходы на трассе до микрорайона Ива откроют в ноябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчик завершает строительство переходов
Подрядчик завершает строительство переходов Фото:

В Перми на участке трассы ТР-53 между микрорайонами Садовый и Ива завершают строительство двух надземных пешеходных переходов. Их планируют открыть в конце ноября, рассказали URA.RU в пресс-службе «Краснокамского ремонтно-механического завода», который занимался возведением переходов.

«Два надземных пешеходных перехода станут частью новой транспортной развязки по улице Уинской от улицы Юрша до улицы Грибоедова в Мотовилихинском районе Перми. Движение на участке дороги, связавшем микрорайоны Садовый и Ива, уже запустили, а переходы откроют в конце ноября, когда объект полностью сдадут приемочной комиссии», — сообщили на предприятии.

Ранее URA.RU рассказало, что движение на трассе ТР-53 запустили 18 октября. Строительство дороги начали еще в 2022 году. Проект делают в два этапа. Первый уже готов. Второй этап подразумевает строительство трассы, которая свяжет микрорайоны Вышка-2, Вышка-1, Висим, Запруд и Садовый с центром города. Завершить его планируют в 2029 году.

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В Перми на участке трассы ТР-53 между микрорайонами Садовый и Ива завершают строительство двух надземных пешеходных переходов. Их планируют открыть в конце ноября, рассказали URA.RU в пресс-службе «Краснокамского ремонтно-механического завода», который занимался возведением переходов. «Два надземных пешеходных перехода станут частью новой транспортной развязки по улице Уинской от улицы Юрша до улицы Грибоедова в Мотовилихинском районе Перми. Движение на участке дороги, связавшем микрорайоны Садовый и Ива, уже запустили, а переходы откроют в конце ноября, когда объект полностью сдадут приемочной комиссии», — сообщили на предприятии. Ранее URA.RU рассказало, что движение на трассе ТР-53 запустили 18 октября. Строительство дороги начали еще в 2022 году. Проект делают в два этапа. Первый уже готов. Второй этап подразумевает строительство трассы, которая свяжет микрорайоны Вышка-2, Вышка-1, Висим, Запруд и Садовый с центром города. Завершить его планируют в 2029 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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