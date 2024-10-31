Производителя беспилотников для Украины одолел кризис

Американская компания по производству БПЛА ищет альтернативного поставщика компонентов из-за санкций КНРФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Производитель беспилотников Skydio из США, поставляющий дроны на Украину, столкнулся с китайскими санкциями. Теперь корпорация не может приобрести у Пекина критически важные компоненты, поэтому ищет альтернативные варианты. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Американская корпорация, крупнейший производитель дронов в США, поставляющий их для украинских военных, столкнулась с кризисом в цепочке поставок после введения Пекином санкций», — говорится в материале. Среди них значится запрет на поставки компаниями Китая критически важных компонентов в США. На данный момент корпорация Skydio пытается найти альтернативного поставщика.
Ранее также и западные авиакомпании уменьшили число рейсов в Китай. Основной причиной этого является закрытие Россией своего воздушного пространства для некоторых стран в феврале 2022 года, что сделало альтернативные маршруты в КНР экономически неоправданными.
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Производитель беспилотников Skydio из США, поставляющий дроны на Украину, столкнулся с китайскими санкциями. Теперь корпорация не может приобрести у Пекина критически важные компоненты, поэтому ищет альтернативные варианты. Об этом сообщает газета Financial Times. «Американская корпорация, крупнейший производитель дронов в США, поставляющий их для украинских военных, столкнулась с кризисом в цепочке поставок после введения Пекином санкций», — говорится в материале. Среди них значится запрет на поставки компаниями Китая критически важных компонентов в США. На данный момент корпорация Skydio пытается найти альтернативного поставщика. Ранее также и западные авиакомпании уменьшили число рейсов в Китай. Основной причиной этого является закрытие Россией своего воздушного пространства для некоторых стран в феврале 2022 года, что сделало альтернативные маршруты в КНР экономически неоправданными.