Производителя беспилотников для Украины одолел кризис

FT: санкции КНР ударили по американскому производителю БПЛА для ВСУ
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Нато.вооружение. техника. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock
Американская компания по производству БПЛА ищет альтернативного поставщика компонентов из-за санкций КНР Фото:

Производитель беспилотников Skydio из США, поставляющий дроны на Украину, столкнулся с китайскими санкциями. Теперь корпорация не может приобрести у Пекина критически важные компоненты, поэтому ищет альтернативные варианты. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Американская корпорация, крупнейший производитель дронов в США, поставляющий их для украинских военных, столкнулась с кризисом в цепочке поставок после введения Пекином санкций», — говорится в материале. Среди них значится запрет на поставки компаниями Китая критически важных компонентов в США. На данный момент корпорация Skydio пытается найти альтернативного поставщика.

Ранее также и западные авиакомпании уменьшили число рейсов в Китай. Основной причиной этого является закрытие Россией своего воздушного пространства для некоторых стран в феврале 2022 года, что сделало альтернативные маршруты в КНР экономически неоправданными.

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Производитель беспилотников Skydio из США, поставляющий дроны на Украину, столкнулся с китайскими санкциями. Теперь корпорация не может приобрести у Пекина критически важные компоненты, поэтому ищет альтернативные варианты. Об этом сообщает газета Financial Times. «Американская корпорация, крупнейший производитель дронов в США, поставляющий их для украинских военных, столкнулась с кризисом в цепочке поставок после введения Пекином санкций», — говорится в материале. Среди них значится запрет на поставки компаниями Китая критически важных компонентов в США. На данный момент корпорация Skydio пытается найти альтернативного поставщика. Ранее также и западные авиакомпании уменьшили число рейсов в Китай. Основной причиной этого является закрытие Россией своего воздушного пространства для некоторых стран в феврале 2022 года, что сделало альтернативные маршруты в КНР экономически неоправданными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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