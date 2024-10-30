Временным главой Коркино после цыганских погромов стал Александр Орел

Бывший глава Ленинского района Челябинска Александр Орел назначен исполняющим обязанности главы Коркинского округа. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.
«Исполняющим обязанности главы Коркинского округа назначен Александр Орел», — сообщила пресс-служба челябинского правительства в telegram-канале. Соответствующее решение принято на собрание депутатов Коркинского округа. Орлу предстоит оперативно включиться в работу региональной комиссии по комплексному улучшению ситуации в Коркино.
Орел ушел в отставку с поста главы Ленинского района 31 октября. Обязанности районного главы исполняет Ольга Гущина.
Место главы Коркинского округа стало вакантным после ухода в отставку Натальи Лощининой 30 октября. Отставке Лощининой предшествовало убийство женщины-таксистки и погромы в домах цыганской диаспоры.
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