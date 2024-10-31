Стала известна дальнейшая судьба россиян, проживающих в Шри-Ланке без визы

Россияне, которые уже год проживают без визы на Шри-Ланке, будут 5 ноября депортированы в Тюмень. На данный момент суд вынес решение об их задержании и помещении в СИЗО, сообщил посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян.
«По его [суда] решению наши граждане были помещены в СИЗО. Посольству удалось добиться их перевода в центр депортации в Коломбо. Оттуда они будут доставлены в международный аэропорт Матталы, из которого 5 ноября должны вылететь в Тюмень», — заявил Джагарян, его слова передает ТАСС.
Помимо депортации, посольство России активно участвует в обеспечении условий содержания задержанных на территории Шри-Ланки. Так, ланкийские государственные органы, по просьбе российской дипмиссии, предпринимают усилия для создания достойных условий для россиян в СИЗО.
Супружеская пара из России — 39-летний мужчина и 32-летняя женщина — была задержана в районе Канди сотрудниками туристической полиции округа. Они обвиняются в нарушении местного иммиграционного законодательства, поскольку находились в стране без действующих виз.
Также посольство РФ в Коломбо обратилось к своим гражданам на Шри-Ланке с предупреждением о проведении массовых проверок документов иностранцев. В связи с этим дипломаты настоятельно рекомендуют всем проверить сроки действия своих виз и разрешений на работу. В случае обнаружения истечения срока действия этих документов, необходимо немедленно связаться с миграционными службами Шри-Ланки для урегулирования своего статуса и информировать о своем положении посольство, передает «Газета Кемерова».
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