Стала известна дальнейшая судьба россиян, проживающих в Шри-Ланке без визы

Посол Джагарян: россиян, живущих на Шри-Ланке без визы, депортируют в ноябре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Екатеринбург, загранпаспорт, путешествия, туристическая поездка, туризм, заграничный паспорт, шенген, шенгенская виза, визовый режим
Супругов из РФ, проживающих незаконно год на Шри-Ланке, депортируют в Тюмень Фото:

Россияне, которые уже год проживают без визы на Шри-Ланке, будут 5 ноября депортированы в Тюмень. На данный момент суд вынес решение об их задержании и помещении в СИЗО, сообщил посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян.

«По его [суда] решению наши граждане были помещены в СИЗО. Посольству удалось добиться их перевода в центр депортации в Коломбо. Оттуда они будут доставлены в международный аэропорт Матталы, из которого 5 ноября должны вылететь в Тюмень», — заявил Джагарян, его слова передает ТАСС.

Помимо депортации, посольство России активно участвует в обеспечении условий содержания задержанных на территории Шри-Ланки. Так, ланкийские государственные органы, по просьбе российской дипмиссии, предпринимают усилия для создания достойных условий для россиян в СИЗО.

Супружеская пара из России — 39-летний мужчина и 32-летняя женщина — была задержана в районе Канди сотрудниками туристической полиции округа. Они обвиняются в нарушении местного иммиграционного законодательства, поскольку находились в стране без действующих виз.

Также посольство РФ в Коломбо обратилось к своим гражданам на Шри-Ланке с предупреждением о проведении массовых проверок документов иностранцев. В связи с этим дипломаты настоятельно рекомендуют всем проверить сроки действия своих виз и разрешений на работу. В случае обнаружения истечения срока действия этих документов, необходимо немедленно связаться с миграционными службами Шри-Ланки для урегулирования своего статуса и информировать о своем положении посольство, передает «Газета Кемерова».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россияне, которые уже год проживают без визы на Шри-Ланке, будут 5 ноября депортированы в Тюмень. На данный момент суд вынес решение об их задержании и помещении в СИЗО, сообщил посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян. «По его [суда] решению наши граждане были помещены в СИЗО. Посольству удалось добиться их перевода в центр депортации в Коломбо. Оттуда они будут доставлены в международный аэропорт Матталы, из которого 5 ноября должны вылететь в Тюмень», — заявил Джагарян, его слова передает ТАСС. Помимо депортации, посольство России активно участвует в обеспечении условий содержания задержанных на территории Шри-Ланки. Так, ланкийские государственные органы, по просьбе российской дипмиссии, предпринимают усилия для создания достойных условий для россиян в СИЗО. Супружеская пара из России — 39-летний мужчина и 32-летняя женщина — была задержана в районе Канди сотрудниками туристической полиции округа. Они обвиняются в нарушении местного иммиграционного законодательства, поскольку находились в стране без действующих виз. Также посольство РФ в Коломбо обратилось к своим гражданам на Шри-Ланке с предупреждением о проведении массовых проверок документов иностранцев. В связи с этим дипломаты настоятельно рекомендуют всем проверить сроки действия своих виз и разрешений на работу. В случае обнаружения истечения срока действия этих документов, необходимо немедленно связаться с миграционными службами Шри-Ланки для урегулирования своего статуса и информировать о своем положении посольство, передает «Газета Кемерова».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...