Челябинский парламент одобрил кандидатуру Пшеницына на пост главы КСП. Фото

31 октября 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Вопрос о назначении Андрея Пшеницына на пост главы КСП региона решится не раньше декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили кандидатуру министра финансов Андрея Пшеницына на пост главы Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Пшеницына для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты области. Вопрос о его назначении на пост главы региональной КСП будет рассмотрен не раньше декабря», — передает корреспондент URA.RU. Пост главы КСП региона стал вакантным после отставки Алексея Лошкина, который ушел в отставку после решения принять участие в конкурсе по выборам главы Челябинска. Сейчас он возглавляет областной центр в качестве врио. Кандидатуру же Пшеницына в ЗСО внес губернатор Алексей Текслер. Андрей Пшеницын пришел на заседание ЗСО в хорошем настроении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили кандидатуру министра финансов Андрея Пшеницына на пост главы Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Пшеницына для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты области. Вопрос о его назначении на пост главы региональной КСП будет рассмотрен не раньше декабря», — передает корреспондент URA.RU. Пост главы КСП региона стал вакантным после отставки Алексея Лошкина, который ушел в отставку после решения принять участие в конкурсе по выборам главы Челябинска. Сейчас он возглавляет областной центр в качестве врио. Кандидатуру же Пшеницына в ЗСО внес губернатор Алексей Текслер.