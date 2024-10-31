Челябинский парламент одобрил кандидатуру Пшеницына на пост главы КСП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЗСО. Челябинск
Вопрос о назначении Андрея Пшеницына на пост главы КСП региона решится не раньше декабря Фото:

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили кандидатуру министра финансов Андрея Пшеницына на пост главы Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Пшеницына для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты области. Вопрос о его назначении на пост главы региональной КСП будет рассмотрен не раньше декабря», — передает корреспондент URA.RU.

Пост главы КСП региона стал вакантным после отставки Алексея Лошкина, который ушел в отставку после решения принять участие в конкурсе по выборам главы Челябинска. Сейчас он возглавляет областной центр в качестве врио. Кандидатуру же Пшеницына в ЗСО внес губернатор Алексей Текслер.

ЗСО. Челябинск
Андрей Пшеницын пришел на заседание ЗСО в хорошем настроении
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили кандидатуру министра финансов Андрея Пшеницына на пост главы Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Пшеницына для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты области. Вопрос о его назначении на пост главы региональной КСП будет рассмотрен не раньше декабря», — передает корреспондент URA.RU. Пост главы КСП региона стал вакантным после отставки Алексея Лошкина, который ушел в отставку после решения принять участие в конкурсе по выборам главы Челябинска. Сейчас он возглавляет областной центр в качестве врио. Кандидатуру же Пшеницына в ЗСО внес губернатор Алексей Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...