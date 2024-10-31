Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили кандидатуру министра финансов Андрея Пшеницына на пост главы Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Пшеницына для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты области. Вопрос о его назначении на пост главы региональной КСП будет рассмотрен не раньше декабря», — передает корреспондент URA.RU.
Пост главы КСП региона стал вакантным после отставки Алексея Лошкина, который ушел в отставку после решения принять участие в конкурсе по выборам главы Челябинска. Сейчас он возглавляет областной центр в качестве врио. Кандидатуру же Пшеницына в ЗСО внес губернатор Алексей Текслер.
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