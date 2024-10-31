Премьера сериала «Плевако» с актером Сергеем Безруковым, снятого в Троицке Челябинской области, состоится на онлайн-сервисе Premier 7 ноября. В мае был опубликован первый трейлер многосерийного фильма, однако точная дата показа была неизвестна.
«Сенсация, господа! Исторический экшн-детектив „Плевако“ — с 7 ноября на PREMIER. А пока разрешите представить его величество трейлер», — сообщили в группе онлайн-кинотеатра Premier во «ВКонтакте».
В августе 2023 года стало известно о том, что Безруков снимается на улицах Троицка в сериале «Плевако». Съемочная группа приехала в Челябинскую область для того, чтобы воссоздать эпизоды из жизни знаменитого адвоката Федора Плевако, уроженца этого города. Безруков выразил свое восхищение атмосферой Троицка, отметив доброжелательность и гостеприимство его жителей. Кроме того, он выразил благодарность губернатору Алексею Текслеру за предложение включить эти сцены в сериал.
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