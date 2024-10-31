Показ сериала «Плевако» с Безруковым, снятого в Троицке, стартует в ноябре. Видео

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Съемки "Плевако" стартовали летом 2023 года
Съемки "Плевако" стартовали летом 2023 года Фото:

Премьера сериала «Плевако» с актером Сергеем Безруковым, снятого в Троицке Челябинской области, состоится на онлайн-сервисе Premier 7 ноября. В мае был опубликован первый трейлер многосерийного фильма, однако точная дата показа была неизвестна.

«Сенсация, господа! Исторический экшн-детектив „Плевако“ — с 7 ноября на PREMIER. А пока разрешите представить его величество трейлер», — сообщили в группе онлайн-кинотеатра Premier во «ВКонтакте».

В августе 2023 года стало известно о том, что Безруков снимается на улицах Троицка в сериале «Плевако». Съемочная группа приехала в Челябинскую область для того, чтобы воссоздать эпизоды из жизни знаменитого адвоката Федора Плевако, уроженца этого города. Безруков выразил свое восхищение атмосферой Троицка, отметив доброжелательность и гостеприимство его жителей. Кроме того, он выразил благодарность губернатору Алексею Текслеру за предложение включить эти сцены в сериал.

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Премьера сериала «Плевако» с актером Сергеем Безруковым, снятого в Троицке Челябинской области, состоится на онлайн-сервисе Premier 7 ноября. В мае был опубликован первый трейлер многосерийного фильма, однако точная дата показа была неизвестна. «Сенсация, господа! Исторический экшн-детектив „Плевако“ — с 7 ноября на PREMIER. А пока разрешите представить его величество трейлер», — сообщили в группе онлайн-кинотеатра Premier во «ВКонтакте». В августе 2023 года стало известно о том, что Безруков снимается на улицах Троицка в сериале «Плевако». Съемочная группа приехала в Челябинскую область для того, чтобы воссоздать эпизоды из жизни знаменитого адвоката Федора Плевако, уроженца этого города. Безруков выразил свое восхищение атмосферой Троицка, отметив доброжелательность и гостеприимство его жителей. Кроме того, он выразил благодарность губернатору Алексею Текслеру за предложение включить эти сцены в сериал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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