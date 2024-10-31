Под завалами дома в Черкесске нашли человека

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Спасатели обнаружили человека под завалами в Черкесске
Спасатели обнаружили человека под завалами в Черкесске Фото:
новость из сюжета
В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке

В Черкесске после взрыва бытового газа в многоквартирном доме под завалами был найден человек. Об этом сообщили журналисты. 

«Человек обнаружен под завалами многоэтажки в Черкесске», — передает ТАСС. Ранее сообщалось о резком увеличении числа погибших в результате происшествия. Так, были найдены тела двух человек, заявили оперативники. 

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В Черкесске после взрыва бытового газа в многоквартирном доме под завалами был найден человек. Об этом сообщили журналисты.  «Человек обнаружен под завалами многоэтажки в Черкесске», — передает ТАСС. Ранее сообщалось о резком увеличении числа погибших в результате происшествия. Так, были найдены тела двух человек, заявили оперативники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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