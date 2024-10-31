Под завалами дома в Черкесске нашли человека

Спасатели обнаружили человека под завалами в Черкесске
новость из сюжетаВ Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке
В Черкесске после взрыва бытового газа в многоквартирном доме под завалами был найден человек. Об этом сообщили журналисты.
«Человек обнаружен под завалами многоэтажки в Черкесске», — передает ТАСС. Ранее сообщалось о резком увеличении числа погибших в результате происшествия. Так, были найдены тела двух человек, заявили оперативники.
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