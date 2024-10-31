В Риге снесли памятник российского полководца Барклая-де-Толли

В Риге на площади Эспланады снесли памятник полководцу из России Михаилу Барклаю-де-Толли. Об этом сообщил мэр латвийской столицы Вилнис Кирсис, выражая удовлетворение от подобного события.
«На площади Эспланада нет символа российского империализма», — написал Кирсис в соцсети Х (бывший Twitter). Михаил Барклай-де-Толли — это выдающийся русский военачальник начала XIX века, он принимал участие в войне с Наполеоном в 1812 году. Кроме того, полководец заложил основы российской военной разведки. В истории страны Барклай-де-Толли увековечен как кавалер ордена Святого Георгия, военный теоретик, реформатор и командир.
Ранее на Украине заявили о планах демонтировать монументы, посвященные известным российским культурным деятелям. Среди них писатель Михаил Булгаков, поэтесса Анна Ахматова и композитор Михаил Глинка.
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