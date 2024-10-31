В Риге снесли памятник российского полководца Барклая-де-Толли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Мэр Риги Вилнис Кирсис рад, что в городе снесли памятник Барклаю-де-Толли Фото:

В Риге на площади Эспланады снесли памятник полководцу из России Михаилу Барклаю-де-Толли. Об этом сообщил мэр латвийской столицы Вилнис Кирсис, выражая удовлетворение от подобного события.

«На площади Эспланада нет символа российского империализма», — написал Кирсис в соцсети Х (бывший Twitter). Михаил Барклай-де-Толли — это выдающийся русский военачальник начала XIX века, он принимал участие в войне с Наполеоном в 1812 году. Кроме того, полководец заложил основы российской военной разведки. В истории страны Барклай-де-Толли увековечен как кавалер ордена Святого Георгия, военный теоретик, реформатор и командир.

Ранее на Украине заявили о планах демонтировать монументы, посвященные известным российским культурным деятелям. Среди них писатель Михаил Булгаков, поэтесса Анна Ахматова и композитор Михаил Глинка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Риге на площади Эспланады снесли памятник полководцу из России Михаилу Барклаю-де-Толли. Об этом сообщил мэр латвийской столицы Вилнис Кирсис, выражая удовлетворение от подобного события. «На площади Эспланада нет символа российского империализма», — написал Кирсис в соцсети Х (бывший Twitter). Михаил Барклай-де-Толли — это выдающийся русский военачальник начала XIX века, он принимал участие в войне с Наполеоном в 1812 году. Кроме того, полководец заложил основы российской военной разведки. В истории страны Барклай-де-Толли увековечен как кавалер ордена Святого Георгия, военный теоретик, реформатор и командир. Ранее на Украине заявили о планах демонтировать монументы, посвященные известным российским культурным деятелям. Среди них писатель Михаил Булгаков, поэтесса Анна Ахматова и композитор Михаил Глинка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...