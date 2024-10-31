В мире В Риге снесли памятник российского полководца Барклая-де-Толли 31 октября 2024 в 12:39 Размер текста - 17 + Мэр Риги Вилнис Кирсис рад, что в городе снесли памятник Барклаю-де-Толли Фото: Buchhändler/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0 В Риге на площади Эспланады снесли памятник полководцу из России Михаилу Барклаю-де-Толли. Об этом сообщил мэр латвийской столицы Вилнис Кирсис, выражая удовлетворение от подобного события. «На площади Эспланада нет символа российского империализма», — написал Кирсис в соцсети Х (бывший Twitter). Михаил Барклай-де-Толли — это выдающийся русский военачальник начала XIX века, он принимал участие в войне с Наполеоном в 1812 году. Кроме того, полководец заложил основы российской военной разведки. В истории страны Барклай-де-Толли увековечен как кавалер ордена Святого Георгия, военный теоретик, реформатор и командир. Ранее на Украине заявили о планах демонтировать монументы, посвященные известным российским культурным деятелям. Среди них писатель Михаил Булгаков, поэтесса Анна Ахматова и композитор Михаил Глинка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Риге на площади Эспланады снесли памятник полководцу из России Михаилу Барклаю-де-Толли. Об этом сообщил мэр латвийской столицы Вилнис Кирсис, выражая удовлетворение от подобного события. «На площади Эспланада нет символа российского империализма», — написал Кирсис в соцсети Х (бывший Twitter). Михаил Барклай-де-Толли — это выдающийся русский военачальник начала XIX века, он принимал участие в войне с Наполеоном в 1812 году. Кроме того, полководец заложил основы российской военной разведки. В истории страны Барклай-де-Толли увековечен как кавалер ордена Святого Георгия, военный теоретик, реформатор и командир. Ранее на Украине заявили о планах демонтировать монументы, посвященные известным российским культурным деятелям. Среди них писатель Михаил Булгаков, поэтесса Анна Ахматова и композитор Михаил Глинка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям