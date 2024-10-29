29 октября 2024

«Страна.ua»: в Киеве хотят снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке

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В Киеве планируют снести памятники российским деятелям культуры
В Киеве планируют снести памятники российским деятелям культуры Фото:

В столице Украины власти собираются снести памятники российским деятелям культуры — Булгакову, Ахматовой и Глинке. Об этом заявила депутат Киевского горсовета Людмила Ковалевская.

«В Киеве хотят снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке. Рабочая группа по декоммунизации уже поддержала следующие решения: демонтаж памятника Анне Ахматовой в Городском саду; демонтаж с переносом памятника Михаилу Глинке из Городского сада на хранение; демонтаж памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске», — передает портал «Страна.ua» со ссылкой на Ковалевскую.

Ранее Одесский горсовет принял решение о демонтаже памятников императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. На Украине снос памятников проводится в рамках закона о декоммунизации. В результате страна лишилась десятков исторических монументов.

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В столице Украины власти собираются снести памятники российским деятелям культуры — Булгакову, Ахматовой и Глинке. Об этом заявила депутат Киевского горсовета Людмила Ковалевская. «В Киеве хотят снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке. Рабочая группа по декоммунизации уже поддержала следующие решения: демонтаж памятника Анне Ахматовой в Городском саду; демонтаж с переносом памятника Михаилу Глинке из Городского сада на хранение; демонтаж памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске», — передает портал «Страна.ua» со ссылкой на Ковалевскую. Ранее Одесский горсовет принял решение о демонтаже памятников императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. На Украине снос памятников проводится в рамках закона о декоммунизации. В результате страна лишилась десятков исторических монументов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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