«Страна.ua»: в Киеве хотят снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке

В столице Украины власти собираются снести памятники российским деятелям культуры — Булгакову, Ахматовой и Глинке. Об этом заявила депутат Киевского горсовета Людмила Ковалевская.
«В Киеве хотят снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке. Рабочая группа по декоммунизации уже поддержала следующие решения: демонтаж памятника Анне Ахматовой в Городском саду; демонтаж с переносом памятника Михаилу Глинке из Городского сада на хранение; демонтаж памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске», — передает портал «Страна.ua» со ссылкой на Ковалевскую.
Ранее Одесский горсовет принял решение о демонтаже памятников императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. На Украине снос памятников проводится в рамках закона о декоммунизации. В результате страна лишилась десятков исторических монументов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.