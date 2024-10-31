Синоптики рассказали о погоде в ноябре в Челябинской области

Гидрометцентр пообещал жителям Челябинской области теплый и сухой ноябрь

В ноябре среднемесячная температура ожидается минус три-шесть градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ноябре в Челябинской области ожидается теплая и солнечная погода без осадков. Об этом 31 октября сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

«В ноябре среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается минус три-шесть градусов, что на полтора градуса выше нормы. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма 18-27 мм, в горных районах 37-46 мм)», — сообщают синоптики Гидрометцентра Челябинской области в telegram-канала.

Солнечная погода прогнозируется в течение 15-20 дней на всей территории области. Суммарная продолжительность солнечного сияния в ноябре в Челябинской области составляет 40-76 часов.

Синоптики ранее сообщили, что в ближайшие сутки в Челябинской области резко испортится погода. Небольшой снег начнется 31 октября, а днем 1 ноября усилится. Снегопад продлится все выходные. Госавтоинспекция просит водителей на летней резине и с малым опытом вождения отказаться от поездок по Челябинской области в ближайшие два дня.