Синоптики рассказали о погоде в ноябре в Челябинской области

Гидрометцентр пообещал жителям Челябинской области теплый и сухой ноябрь
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег. Тюмень, снег, рябина, зима, погода, ноябрь, снежинки
В ноябре среднемесячная температура ожидается минус три-шесть градусов Фото:

В ноябре в Челябинской области ожидается теплая и солнечная погода без осадков. Об этом 31 октября сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

«В ноябре среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается минус три-шесть градусов, что на полтора градуса выше нормы. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма 18-27 мм, в горных районах 37-46 мм)», — сообщают синоптики Гидрометцентра Челябинской области в telegram-канала.

Солнечная погода прогнозируется в течение 15-20 дней на всей территории области. Суммарная продолжительность солнечного сияния в ноябре в Челябинской области составляет 40-76 часов.

Синоптики ранее сообщили, что в ближайшие сутки в Челябинской области резко испортится погода. Небольшой снег начнется 31 октября, а днем 1 ноября усилится. Снегопад продлится все выходные. Госавтоинспекция просит водителей на летней резине и с малым опытом вождения отказаться от поездок по Челябинской области в ближайшие два дня.

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В ноябре в Челябинской области ожидается теплая и солнечная погода без осадков. Об этом 31 октября сообщили синоптики регионального Гидрометцентра. «В ноябре среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается минус три-шесть градусов, что на полтора градуса выше нормы. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма 18-27 мм, в горных районах 37-46 мм)», — сообщают синоптики Гидрометцентра Челябинской области в telegram-канала. Солнечная погода прогнозируется в течение 15-20 дней на всей территории области. Суммарная продолжительность солнечного сияния в ноябре в Челябинской области составляет 40-76 часов. Синоптики ранее сообщили, что в ближайшие сутки в Челябинской области резко испортится погода. Небольшой снег начнется 31 октября, а днем 1 ноября усилится. Снегопад продлится все выходные. Госавтоинспекция просит водителей на летней резине и с малым опытом вождения отказаться от поездок по Челябинской области в ближайшие два дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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