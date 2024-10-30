Природа Погода Челябинские синоптики изменили прогноз погоды на выходные Погода в Челябинске испортится в ближайшие сутки 31 октября 2024 в 10:16 Размер текста - 17 + Снегопад в Челябинске начнется в ближайшие сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские синоптики изменили прогноз погоды на ближайшие выходные — непогода начнется уже в ближайшие сутки. При этом ветер ожидается в два раза слабее, чем обещали ранее, сообщает сайт «Гисметео». «Небольшой снег может начаться в Челябинске уже утром 31 октября, он усилится днем 1 ноября. Снегопады будут продолжаться все выходные, при этом скорость ветра не превысит 12-14 метров в секунду», — говорится в прогнозе погоды. Ранее синоптики предупреждали о снежной пурге, которая обрушится на регион в ближайшие выходные. Метеорологи обещали обильный мокрый снег и сильный ветер, порывы которого достигнут 18 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинские синоптики изменили прогноз погоды на ближайшие выходные — непогода начнется уже в ближайшие сутки. При этом ветер ожидается в два раза слабее, чем обещали ранее, сообщает сайт «Гисметео». «Небольшой снег может начаться в Челябинске уже утром 31 октября, он усилится днем 1 ноября. Снегопады будут продолжаться все выходные, при этом скорость ветра не превысит 12-14 метров в секунду», — говорится в прогнозе погоды. Ранее синоптики предупреждали о снежной пурге, которая обрушится на регион в ближайшие выходные. Метеорологи обещали обильный мокрый снег и сильный ветер, порывы которого достигнут 18 метров в секунду. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям