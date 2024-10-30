Челябинские синоптики изменили прогноз погоды на выходные

Челябинские синоптики изменили прогноз погоды на ближайшие выходные — непогода начнется уже в ближайшие сутки. При этом ветер ожидается в два раза слабее, чем обещали ранее, сообщает сайт «Гисметео».
«Небольшой снег может начаться в Челябинске уже утром 31 октября, он усилится днем 1 ноября. Снегопады будут продолжаться все выходные, при этом скорость ветра не превысит 12-14 метров в секунду», — говорится в прогнозе погоды.
Ранее синоптики предупреждали о снежной пурге, которая обрушится на регион в ближайшие выходные. Метеорологи обещали обильный мокрый снег и сильный ветер, порывы которого достигнут 18 метров в секунду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!