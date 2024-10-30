30 октября 2024

Челябинские синоптики изменили прогноз погоды на выходные

Погода в Челябинске испортится в ближайшие сутки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, снег, буран, погода, заморозки, непогода, автотранспорт, снегопад, дорога, весна, ненастье, штормовое
Снегопад в Челябинске начнется в ближайшие сутки Фото:

Челябинские синоптики изменили прогноз погоды на ближайшие выходные — непогода начнется уже в ближайшие сутки. При этом ветер ожидается в два раза слабее, чем обещали ранее, сообщает сайт «Гисметео».

«Небольшой снег может начаться в Челябинске уже утром 31 октября, он усилится днем 1 ноября. Снегопады будут продолжаться все выходные, при этом скорость ветра не превысит 12-14 метров в секунду», — говорится в прогнозе погоды.

Ранее синоптики предупреждали о снежной пурге, которая обрушится на регион в ближайшие выходные. Метеорологи обещали обильный мокрый снег и сильный ветер, порывы которого достигнут 18 метров в секунду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские синоптики изменили прогноз погоды на ближайшие выходные — непогода начнется уже в ближайшие сутки. При этом ветер ожидается в два раза слабее, чем обещали ранее, сообщает сайт «Гисметео». «Небольшой снег может начаться в Челябинске уже утром 31 октября, он усилится днем 1 ноября. Снегопады будут продолжаться все выходные, при этом скорость ветра не превысит 12-14 метров в секунду», — говорится в прогнозе погоды. Ранее синоптики предупреждали о снежной пурге, которая обрушится на регион в ближайшие выходные. Метеорологи обещали обильный мокрый снег и сильный ветер, порывы которого достигнут 18 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...