Солдаты Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) освободили очередной населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). В этот раз военные заняли населенный пункт Ясная Поляна. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве. Информацию об этом передает РИА «Новости».
Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявлял, что российские военные успешно выбили солдат украинской армии из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки в ДНР. По его словам, сейчас ВС РФ ведут зачистку этих населенных пунктов.
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