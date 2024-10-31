ВС РФ освободили Ясную Поляну в ДНР

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ВС РФ освободили Ясную Поляну Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) освободили очередной населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). В этот раз военные заняли населенный пункт Ясная Поляна. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве. Информацию об этом передает РИА «Новости».

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявлял, что российские военные успешно выбили солдат украинской армии из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки в ДНР. По его словам, сейчас ВС РФ ведут зачистку этих населенных пунктов.

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Солдаты Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) освободили очередной населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). В этот раз военные заняли населенный пункт Ясная Поляна. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве. Информацию об этом передает РИА «Новости». Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявлял, что российские военные успешно выбили солдат украинской армии из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки в ДНР. По его словам, сейчас ВС РФ ведут зачистку этих населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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