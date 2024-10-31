ВС РФ освободили Ясную Поляну в ДНР

31 октября 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили Ясную Поляну Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) освободили очередной населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). В этот раз военные заняли населенный пункт Ясная Поляна. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве. Информацию об этом передает РИА «Новости». Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявлял, что российские военные успешно выбили солдат украинской армии из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки в ДНР. По его словам, сейчас ВС РФ ведут зачистку этих населенных пунктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) освободили очередной населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). В этот раз военные заняли населенный пункт Ясная Поляна. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве. Информацию об этом передает РИА «Новости». Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявлял, что российские военные успешно выбили солдат украинской армии из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки в ДНР. По его словам, сейчас ВС РФ ведут зачистку этих населенных пунктов.