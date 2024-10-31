В Екатеринбурге у звезды «Дома-2» забрали элитный Mercedes, а потом задержали

У звезды «Дома-2» из Екатеринбурга Шевцовой забрали Mercedes на штрафстоянку

31 октября 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Автомобиль отвезли на штрафстоянку Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Перед задержанием у бывшей возлюбленной Гуфа (Алексей Долматов), звезды «Дома-2» Яны Шевцовой забрали элитный Mercedes на штрафстоянку. По данным источника URA.RU, у девушки якобы отсутствуют права. Сама Шевцова видит иначе ситуацию, которая произошла 8 октября. «Мне сказали, что мой автомобиль подозрительный, поэтому, наверное, меня и остановили. Осмотр проходил без понятых. Инспекторы пытались найти наркотики в моей машине. Я дважды дышала в трубочку, затем меня отвезли на освидетельствование. Я никогда в жизни не употребляла запрещенные вещества. В моем авто не нашли ни алкоголя, ни наркотиков. Но машину забрали на штрафстоянку без всяких оснований», — рассказала Шевцова. Комментировать сведения об отсутствии водительского удостоверения она не стала. После этого Яна выставила черный Mercedes на продажу: «Я боялась ездить на нем, вдруг мне туда что-то подкинули. Поэтому я продала его». URA.RU обратилось в пресс-службу городской ГАИ, ответ ожидается. Новость по теме «Шантажировала парня»: в Екатеринбурге задержали звезду «Дома-2» Шевцова считает, что проверка авто якобы была организована по наводке ее бывшего — бизнесмена Артема (имя изменено). Его она якобы шантажировала тем, что публично расскажет о том, что он бросил ее с ребенком, которого она родила от него в 2023-м (при этом источник URA.RU утверждает, что ребенка нет). За молчание Шевцова якобы попросила миллион рублей. По неподтвержденным данным, деньги Яна получила 10 октября возле ТЦ «Фан Фан», но ее тут же задержали силовики. Уголовное дело против нее не возбуждено. Ранее Яна говорила URA.RU, что Артем якобы принуждал ее к сексу и угрожал ей. «Он писал, что [склонит меня к сексу], что я приеду, буду делать минет. Я говорила, чтобы он отстал от меня. В полицию я не обращалась, потому что он мне угрожал, я была напугана. Мать одиночку с ребенком кошмарят большие дяди, до чего мы скатились?» — комментировала Шевцова. Дозвониться до бизнесмена не получилось. Его адвокат Сергей Колосовский отказался от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед задержанием у бывшей возлюбленной Гуфа (Алексей Долматов), звезды «Дома-2» Яны Шевцовой забрали элитный Mercedes на штрафстоянку. По данным источника URA.RU, у девушки якобы отсутствуют права. Сама Шевцова видит иначе ситуацию, которая произошла 8 октября. «Мне сказали, что мой автомобиль подозрительный, поэтому, наверное, меня и остановили. Осмотр проходил без понятых. Инспекторы пытались найти наркотики в моей машине. Я дважды дышала в трубочку, затем меня отвезли на освидетельствование. Я никогда в жизни не употребляла запрещенные вещества. В моем авто не нашли ни алкоголя, ни наркотиков. Но машину забрали на штрафстоянку без всяких оснований», — рассказала Шевцова. Комментировать сведения об отсутствии водительского удостоверения она не стала. После этого Яна выставила черный Mercedes на продажу: «Я боялась ездить на нем, вдруг мне туда что-то подкинули. Поэтому я продала его». URA.RU обратилось в пресс-службу городской ГАИ, ответ ожидается. Шевцова считает, что проверка авто якобы была организована по наводке ее бывшего — бизнесмена Артема (имя изменено). Его она якобы шантажировала тем, что публично расскажет о том, что он бросил ее с ребенком, которого она родила от него в 2023-м (при этом источник URA.RU утверждает, что ребенка нет). За молчание Шевцова якобы попросила миллион рублей. По неподтвержденным данным, деньги Яна получила 10 октября возле ТЦ «Фан Фан», но ее тут же задержали силовики. Уголовное дело против нее не возбуждено. Ранее Яна говорила URA.RU, что Артем якобы принуждал ее к сексу и угрожал ей. «Он писал, что [склонит меня к сексу], что я приеду, буду делать минет. Я говорила, чтобы он отстал от меня. В полицию я не обращалась, потому что он мне угрожал, я была напугана. Мать одиночку с ребенком кошмарят большие дяди, до чего мы скатились?» — комментировала Шевцова. Дозвониться до бизнесмена не получилось. Его адвокат Сергей Колосовский отказался от комментариев.