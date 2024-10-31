В Пермском крае продолжились работы по реконструкции Чусовского моста

В Пермском крае возобновились работы по реконструкции Чусовского моста. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса в своем telegram-канале.
«Возобновлены работы по строительству Чусовского моста и подходов к нему. Подготовительные работы начаты с организации заездов к строительной площадке и складирования», — сказано в сообщении.
Сейчас подрядная организация проводит геодезические работы, чтобы потом смонтировать электрические сети. Ведет подготовку к строительству пешеходного перехода в районе станции Пальники. И планирует завершить строительство железнодорожных путей.
Строительство Чусовского моста начали в 2018 году. Его планировали установить рядом с действующим, а старый отреставрировать. В 2022 году новый мост открыли, но к реконструкции старого так не приступили. Сроки по его ремонту сорвали. Краевые власти решили заменить генерального подрядчика. И в октябре 2024 года с ним расторгли контракт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!