В Пермском крае продолжились работы по реконструкции Чусовского моста

Минтранс Пермского края: работы по реконструкции Чусовского моста возобновлены
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Чусовской мост снова начали реконструировать
Чусовской мост снова начали реконструировать Фото:

В Пермском крае возобновились работы по реконструкции Чусовского моста. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса в своем telegram-канале.

«Возобновлены работы по строительству Чусовского моста и подходов к нему. Подготовительные работы начаты с организации заездов к строительной площадке и складирования», — сказано в сообщении.

Сейчас подрядная организация проводит геодезические работы, чтобы потом смонтировать электрические сети. Ведет подготовку к строительству пешеходного перехода в районе станции Пальники. И планирует завершить строительство железнодорожных путей.

Строительство Чусовского моста начали в 2018 году. Его планировали установить рядом с действующим, а старый отреставрировать. В 2022 году новый мост открыли, но к реконструкции старого так не приступили. Сроки по его ремонту сорвали. Краевые власти решили заменить генерального подрядчика. И в октябре 2024 года с ним расторгли контракт.

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В Пермском крае возобновились работы по реконструкции Чусовского моста. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса в своем telegram-канале. «Возобновлены работы по строительству Чусовского моста и подходов к нему. Подготовительные работы начаты с организации заездов к строительной площадке и складирования», — сказано в сообщении. Сейчас подрядная организация проводит геодезические работы, чтобы потом смонтировать электрические сети. Ведет подготовку к строительству пешеходного перехода в районе станции Пальники. И планирует завершить строительство железнодорожных путей. Строительство Чусовского моста начали в 2018 году. Его планировали установить рядом с действующим, а старый отреставрировать. В 2022 году новый мост открыли, но к реконструкции старого так не приступили. Сроки по его ремонту сорвали. Краевые власти решили заменить генерального подрядчика. И в октябре 2024 года с ним расторгли контракт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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