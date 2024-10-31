Путин убедился, что, несмотря на высокие ставки по ипотеке, жилья хватит всем

Президент РФ Владимир Путин получил гарантии от вице-премьера Марата Хуснуллина в том, что к 2030 году на каждого россиянина будет приходиться 33 квадратных метра жилья. И это — несмотря на высокие текущие ставки по ипотечным кредитам, объяснила URA.RU зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.
«Мы посмотрели программу дальнейшего развития жилья и предполагаем, что до 2030 года будем поддерживать темпы ввода жилья на уровне не менее 100 миллионов квадратных метров. И к 2030 году, мы считаем, каждый пятый метр в стране будет новым и обеспеченность жильем будет 33 метра на человека.
Очень хорошо сработала ипотека по итогам прошедших лет. В этом году количество новых проектов выше, чем в прошлом году, на 15 процентов», — доложил Хуснуллин главе государства.
По словам вице-премьера, в регионах оценивается градостроительный потенциал и определяются новые территории, на которых будет вестись жилищное строительство. «Сегодня у нас потенциал уже под полмиллиарда квадратных метров. Хотим довести его до одного миллиарда квадратных метров», — заявил Хуснуллин.
Президент внимательно выслушал вице-премьера. Но в открытом режиме не стал комментировать прогнозы Хуснуллина.
Сегодняшняя встреча Путина с Хуснуллиным состоялась на фоне очередного роста ключевой ставки и роста ставок по ипотечным кредитам — они уже превысили 24% годовых. На семейную ипотеку правительство выделило дополнительно более 300 млрд рублей, чтобы облегчить кредитное бремя для льготной категории граждан.
Как объяснила URA.RU депутат ГД Светлана Разворотнева, Хуснуллин «выходил и не из таких неблагоприятных ситуаций». «Конечно, ситуация сложная. Сейчас мы не наблюдаем снижения объемов строительства, но это те проекты, которые заложены были в прошлом году. Дальнейшая их реализация будет зависеть от покупательной способности людей.
Повышение ключевой ставки, ставок по ипотеке, снижение перечня тех, кто может рассчитывать на льготную ипотеку — все это негативно влияет. Но мы неоднократно видели, что в самых сложных условиях удавалось сохранять темпы строительства», — отметила Разворотнева.
Акцент, по мнению парламентария, будет делаться на развитие индивидуального жилищного строительства (это дешевле), программу переселения из ветхого и аварийного жилья и строительство корпоративного и наемного жилья для специалистов, которые приезжают на работу в отдаленные регионы. «Кроме того, есть практика, когда муниципалитеты предоставляют застройщикам земельные участки под строительство на условиях передачи им определенного количества готовых квартир для социальных категорий. Это взаимовыгодный социальный заказ, — объяснила Светлана Разворотнева. — По сути, в этой ситуации могут быть использованы различные механизмы, бюджетные и частные инвестиции. Да и ключевая ставка рано или поздно начнет снижаться, и это безумие долго не продлится».
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