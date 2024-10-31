В Подмосковье подешевел один вид недвижимости

В Московской области за последний год подешевели практически все форматы загородной первичной недвижимости. Сумма на нее упала от 3% до 6%, следует из исследования «Инком-Недвижимость»
«За последний год (с осени 2023 года по осень 2024 года) в Подмосковье подешевели почти все форматы загородной первичной недвижимости. Снижение цен составило от 3% до 6%», — пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование.
Аналитики выявили заметное падение цен на земельные участки, которые продаются без обязательств по их застройке. Эти участки составляют основную часть предложения на первичном рынке загородной недвижимости. Они подешевели на 6%: осенью прошлого года их средняя стоимость составляла 3,4 миллиона рублей, а сейчас она опустилась до 3,2 миллиона рублей.
Кроме того, цены на коттеджи в новостройках и земельные участки с условием строительства дома от застройщика уменьшились на 3%. В октябре 2023 года средняя стоимость этой недвижимости составляла 25,7 миллиона рублей, сейчас она стоит 24,8 миллиона рублей.
При этом в России инвестиции в недвижимость продолжают оставаться высоко востребованными среди активов. В течение первых девяти месяцев 2024 года объем инвестиций достиг 495 миллиардов рублей. Эксперты в разговоре с URA.RU отметили, что инвестиции в недвижимость рассматриваются как надежное средство защиты капитала от инфляции на долгий срок, несмотря на колебания рыночной конъюнктуры.
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