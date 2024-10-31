Курганский комбинат семьи челябинского депутата Филиппова набрал кредитов на полмиллиарда

Комбинат «Злак» в Кургане семьи челябинского депутата Филиппова набрал кредитов

31 октября 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Семейный комбинат Валерия Филиппова набрал кредитов и увеличил прибыль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганский комбинат хлебопродуктов «Злак» семьи депутата заксобрания Челябинской области Валерия Филиппова набрал кредитов на 473,15 млн рублей. Как следует из отчетности компании, в залог отданы недвижимость и другое имущество, товары в обороте. «Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками. Вид и предмет сделки — заключение кредитного договора», — отмечено в отчете компании за 2023 год. Фирма взяла восемь крупных кредитов от разных банков. Самый большой, на 150 млн рублей, выдал «Росбанк». Остальные средства предоставили «Челябинвестбанк» и «Абсолют-банк». Они же стали крупнейшими кредиторами. На челябинский банк совокупно пришлось 152,769 млн рублей, на московский — 170,4 млн рублей. В своем отчете компания сравнила ряд показателей за 2021 и 2023 годы. Согласно представленным данным, производитель на 19,11% увеличил объем долгосрочных займов. Первоначально было 164,116 млн рублей, заем, уже в 2023 году, стало 195,482 млн рублей. Чистая прибыль за это время увеличилась в разы. Показатель составил 196,9 млн рублей, обеспечив рост в 3,67 раза. За это время увеличились продажи фасованной продукции. В то же время макаронных изделий выпустили всего 45,24% т плана, смесей — 65,64%, весовой муки — 75,31%. Компания «Злак» зарегистрирована в 1996 году в Кургане. Среди производителей муки доля предприятия, по собственной его оценке, составляет 14%. Изначально контрольный пакет акций принадлежал Филиппову-старшему. В 2018 году он подарил акции, разделив их между сыновьями. Старшему Артему досталось 27,1321%, младшему Максиму — 41,8167%. Президентом компании является Вероника Филиппова. В октябре компания не ответила на запрос URA.RU, кем она приходится владельцам «Злака». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский комбинат хлебопродуктов «Злак» семьи депутата заксобрания Челябинской области Валерия Филиппова набрал кредитов на 473,15 млн рублей. Как следует из отчетности компании, в залог отданы недвижимость и другое имущество, товары в обороте. «Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками. Вид и предмет сделки — заключение кредитного договора», — отмечено в отчете компании за 2023 год. Фирма взяла восемь крупных кредитов от разных банков. Самый большой, на 150 млн рублей, выдал «Росбанк». Остальные средства предоставили «Челябинвестбанк» и «Абсолют-банк». Они же стали крупнейшими кредиторами. На челябинский банк совокупно пришлось 152,769 млн рублей, на московский — 170,4 млн рублей. В своем отчете компания сравнила ряд показателей за 2021 и 2023 годы. Согласно представленным данным, производитель на 19,11% увеличил объем долгосрочных займов. Первоначально было 164,116 млн рублей, заем, уже в 2023 году, стало 195,482 млн рублей. Чистая прибыль за это время увеличилась в разы. Показатель составил 196,9 млн рублей, обеспечив рост в 3,67 раза. За это время увеличились продажи фасованной продукции. В то же время макаронных изделий выпустили всего 45,24% т плана, смесей — 65,64%, весовой муки — 75,31%. Компания «Злак» зарегистрирована в 1996 году в Кургане. Среди производителей муки доля предприятия, по собственной его оценке, составляет 14%. Изначально контрольный пакет акций принадлежал Филиппову-старшему. В 2018 году он подарил акции, разделив их между сыновьями. Старшему Артему досталось 27,1321%, младшему Максиму — 41,8167%. Президентом компании является Вероника Филиппова. В октябре компания не ответила на запрос URA.RU, кем она приходится владельцам «Злака».