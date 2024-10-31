Мишустин взялся за особое поручение Путина по ветеранам СВО

Мишустин пообещал сохранить рабочее место за каждым участником СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за каждым участником СВО сохранится его рабочее место
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за каждым участником СВО сохранится его рабочее место Фото:

Власти России расширили защиту трудовых прав и гарантий участников спецоперации. На заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что теперь рабочее место участников СВО сохраняется не в только в течение года, а на период всего прохождения военной службы.

«Теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту, а также продлеваются гарантии и их супругам. Рассчитываем, что предлагаемые изменения будут приняты парламентом без задержек, ведь все вопросы, которые касаются защиты прав участников СВО, рассматриваются законодателями в приоритетном порядке», — отметил глава правительства.

Президент России Владимир Путин 30 октября на совещании с правительством поручил проработать вопросы трудоустройства участников спецоперации. Глава государства призвал уделять особое внимание тем бойцам, кто получил инвалидность.

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Власти России расширили защиту трудовых прав и гарантий участников спецоперации. На заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что теперь рабочее место участников СВО сохраняется не в только в течение года, а на период всего прохождения военной службы. «Теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту, а также продлеваются гарантии и их супругам. Рассчитываем, что предлагаемые изменения будут приняты парламентом без задержек, ведь все вопросы, которые касаются защиты прав участников СВО, рассматриваются законодателями в приоритетном порядке», — отметил глава правительства. Президент России Владимир Путин 30 октября на совещании с правительством поручил проработать вопросы трудоустройства участников спецоперации. Глава государства призвал уделять особое внимание тем бойцам, кто получил инвалидность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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