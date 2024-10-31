Претензии прокуратуры Перми к директору музея PERMM касаются работы ее мужа

Прокуратуру Перми не устроило то, что с музеем PERMM сотрудничает Арсений Сергеев, муж директора учреждения Наили Аллахвердиевой. Именно с этим связан иск надзорного ведомства, о котором стало известно сегодня, предполагают источники URA.RU. В Ленинском районном суде Перми порталу Properm также сообщили, что Сергеев является соответчиком по иску.
«Соответчиком музея по иску прокурора Перми выступает преподаватель школы дизайна НИУ ВШЭ Арсений Сергеев. Он является супругом директора музея Наили Аллахвердиевой», — передает Properm. Арсений Сергеев — российский художник, дизайнер, иллюстратор. Он сотрудничает с PERMM в качестве куратора выставок.
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Перми усмотрела в работе музея современного искусства PERMM конфликт интересов. Ведомство выявило «факт заключения музеем нескольких договоров с лицом, находящимся в близких отношениях с его руководителем». Прокурор подал в суд иск о взыскании с музея более 300 тысяч рублей. В PERMM пока изучают иск, который получили только сегодня.
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