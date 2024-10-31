Сколько нужно зарабатывать в Екатеринбурге для покупки однушки в ипотеку

РБК: екатеринбуржцам нужно зарабатывать 145 тысяч для покупки однушки в ипотеку
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Ежемесячный платеж по ипотеке составит почти 90 тысяч рублей Фото:

Ежемесячный доход, необходимый для выплаты ипотеки на однокомнатную квартиру в новостройке Екатеринбурга, должен составлять 145,9 тысячи рублей. Это следует из расчетов «РБК-Недвижимости» на основе данных ЦИАН и Росстата.

Согласно аналитике, за квартиру стоимостью 5,9 миллиона рублей екатеринбуржцу придется ежемесячно платить 87,5 тысячи рублей. Для расчета среднего платежа по ипотеке был взят срок кредита 25 лет по ставке на уровне 25,4% с минимальным первым взносом 30%.

При этом средняя зарплата екатеринбуржцев в III квартале 2024 года составила 76,1 тысячи рублей. В это же время в мэрии горожанам обещают зарплаты в 130 тысяч рублей только к 2027 году. По словам начальника департамента экономики горадминистрации Алексея Прядеина, реальный доход продолжит увеличиваться со среднегодовым темпом в 105,5%.

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Ежемесячный доход, необходимый для выплаты ипотеки на однокомнатную квартиру в новостройке Екатеринбурга, должен составлять 145,9 тысячи рублей. Это следует из расчетов «РБК-Недвижимости» на основе данных ЦИАН и Росстата. Согласно аналитике, за квартиру стоимостью 5,9 миллиона рублей екатеринбуржцу придется ежемесячно платить 87,5 тысячи рублей. Для расчета среднего платежа по ипотеке был взят срок кредита 25 лет по ставке на уровне 25,4% с минимальным первым взносом 30%. При этом средняя зарплата екатеринбуржцев в III квартале 2024 года составила 76,1 тысячи рублей. В это же время в мэрии горожанам обещают зарплаты в 130 тысяч рублей только к 2027 году. По словам начальника департамента экономики горадминистрации Алексея Прядеина, реальный доход продолжит увеличиваться со среднегодовым темпом в 105,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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