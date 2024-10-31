Собчак отказалась помогать сыну: в Москве наградили самых стильных звезд

Самых стильных знаменитостей наградили в Москве в рамках премии Moda Topical Style Awards. За статуэтками артисты шли дружными рядами. В этот вечер звезды удивляли не только смелыми образами, но и откровениями. Корреспонденты URA.RU побывали на церемонии и узнали все самое интересное.
Телеведущая Ксения Собчак пришла в приподнятом настроении. Получая награду в номинации «Самый стильный интервьюер», Ксения заявила, что не против была бы получить еще одну статуэтку.
«Я, надеюсь, еще и самый умный интервьюер: чего уж скромничать», — улыбнулась Собчак.
За кулисами телеведущую атаковали журналисты. Ксюша откровенно отвечала на все вопросы, даже самые каверзные. Например, у Собчак спросили: мол, правда ли, после интервью с ней на всех звездах лежит проклятие. Теледива, услышав вопрос, даже не моргнула глазом.
«Нет, это не правда, — отмахнулась Ксения. — Так говорят мои конкуренты, чтобы все шли к ним на интервью».
Собчак в этот вечер рассказывала и о сыне. Она призналась, что отказалась помогать ему с уроками. Все домашние задания Платон выполняет самостоятельно.
«Я не делаю уроки с сыном, потому что считаю, что дети должны делать их сами, — заявила Ксения. — У меня сын сам встает школу по будильнику: я его не бужу. А жду, когда он проснется и придет вниз на завтрак. Самостоятельность — ключевая вещь для детей».
Ксения заявила, что в вопросах воспитания ребенка прислушивается к советам психолога. Певица Жасмин тоже много говорила о детях. Певица заявила, что теперь у нее их четверо.
«Свою невестку (жену старшего сына — авт.) я тоже считаю своим ребенком, — заявила Жасмин. — А она меня называет мамой. У нас прекрасные отношения. Я считаю, что моему сыну повезло с супругой».
Певец Митя Фомин в этот вечер победил в номинации «Опять 25». Митя приехал на премию в стильном костюме, дополнив свой образ черно-белыми туфлями с камнями.
«Это все винтаж, — заявил артист. — Мы их с моим стилистом нашли в закромах гардеробной. У меня очень много вещей».
Певица Наталья Подольская, песню которой признали в этот вечер лучшей, тоже говорила о гардеробе.
«Нас вещи уже выселяют из дома, — говорила певица. — Но мы и отдаем очень много».
«Прямо мешками большими выносим и отдаем людям, которые нуждаются в них», — сообщил муж Натальи, Владимир Пресняков-младший.
К слову, Подольскую на модной премии смутили журналисты. Те рассказали, что в социальных сетях пустили слух, будто бы в их семье появился третий ребенок благодаря услугам суррогатной матери.
«Я не читала ничего подобного, — заявила Наталья. — Это неправда».
Появилась на премии и певица Алена Апина, которая, как известно, редко выходит в свет. Звезда 90-х сейчас обрела второе дыхание. На сцене она лихо танцевала, исполняя «Электричку». Энергии у Алены не меньше, чем на заре карьеры. Она моментально завела зал: зрители в этот вечер пели вместе с ней. К слову, присутствующие обратили внимание на татуировку звезды. На руке у певицы изображена рыбка Дори.
Сама артистка, общаясь с журналистами, призналась, что активно худеет.
Многие на премию приехали парами. Алексей Чумаков появился под руку с супругой Юлией Ковальчук. Джиган пришел вместе с Оксаной Самойловой. Их в этот вечер признали самой стильной парой. Еще одну статуэтку Самойлова получила как самый стильный инфлюенсер (лидером мнения — авт.). Во время позирования фотографам с ними случился казус. Джиган неожиданно отколол кусочек стеклянной статуэтки. «На счастье», — засмеялась Оксана.
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