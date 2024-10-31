«Пусть поют до 80 лет»: экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс порадовалась за дуэт Шнурова и Инстасамки

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров и новая вокалистка коллектива Инстасамка (Дарья Зотеева) получили первый заказ на корпоратив на сумму 60 миллионов рублей, сообщают открытые источники. Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в беседе с корреспондентом URA.RU высказалась о совместной работе и заработках коллег.
«Я могу только порадоваться, если действительно предлагают такие гонорары. Дай Бог нам всем такие гонорары», — пояснила Вокс.
Однако до сих пор точно неизвестно, состоится ли в итоге эта творческая коллаборация. Дело в том, что гонорары Сергея Шнурова после развода с четвертой женой рухнули в два раза. Это серьезный удар для артиста особенно на фоне приближающихся новогодних корпоративов. Поэтому не исключено, что история сотрудничества с Инстасамкой — лишь вброс, чтобы привлечь внимание публики.
«Не забывайте, что Шнуров — великолепный маркетолог. Сейчас все пошумят и успокоятся. Как мы видим, развернута достаточно широкая кампания, которая явно давно готовилась. Я это вижу по косвенным признакам. Плюс, например, вчера стало известно, что „Ленинград“ снялись в „Квартирнике“ у Маргулиса. Так что Шнуров заранее подготовился и пошел бомбить из всех орудий. Молодец! Но если у них действительно все сложится с Инстасамкой, то пусть поют до 80 лет», — говорил Вокс.
Но есть один нюанс: даже если сотрудничество состоится, «Ленинград» рискует лишиться части поклонников.
«У Шнурова есть плотная олдскульная фанатская база, которая терпела его эксперименты с „Лабутенами“ и оставалась верной „Ленинграду“ во имя альбомов „Мат без электричества“ и „Дачники“. Кстати, мои любимые. Может так получиться, что финт с Инстасамкой эту зону его фанатов проредит», — заключила Алиса Вокс.
Певица также прокомментировала домыслы некоторых о том, что две скандальные личности не смогут сработаться. Вокс считает, что Инстасамка совершенно не скандальная персона, а что касается Шнурова, то с ним Алиса давно общалась. За это время характер певца мог трансформироваться.
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