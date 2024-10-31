Адвокат Самарина: КС не ставит точку в национализации «Макфы», ЧЭМК и «Арианта»

31 октября 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Конституционный суд отменил сроки исковой давности по национализации активов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Конституционный суд России не будет применять сроки исковой давности, установленный Гражданским кодексом, по искам прокуратуры об изъятии в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. Однако это решение не ставит точку в национализации «Макфы», ЧЭМК и «Арианта», разъяснила руководитель практики по защите активов адвокатского бюро KR&P Ольга Самарина. «Сегодня конституционный суд резюмировал, что для генеральной прокуратуры не установлены сроки, с которыми они могут обратиться с иском по национализации активов, проверяемых на предмет коррупционной составляющей. Фактически он иначе интерпретировал те выводы, которые мы видели в определениях Верховного суда летом, где говорилось, что следует учитывать сроки исковой давности, установленные Гражданским кодексом. Это не точка в истории национализации, а лишь разрешение одного вопроса процессуального характера», — отметила Самарина. Адвокат подчеркнула, что вопросы по материальной части подлежат рассмотрению в каждом деле обособленно, все юридически значимые обстоятельства будут проверяться в каждом споре индивидуально. К примеру, это статус лица, к которому предъявляются исковые требования и период его нахождения на государственной службе, оценка активов на предмет их коррупционности, период приобретения активов и, что самое важное, факт приобретения активов на законные либо незаконные доходы. Кроме того, Самарина пояснила, что эти разъяснения касаются тех активов, которые получены коррупционным путем, но не затрагивают других оснований, таких как, к примеру, незаконная приватизация. Адвокаты ожидают, что в ближайшее время от высших судебных инстанций будут озвучены новые разъяснения именно по таким искам. Сегодня, 31 октября, Конституционный суд РФ решил, что установленные Гражданским кодексом сроки давности не будут применяться к искам прокуратуры об изъятии в доход государства имущества, полученного путем коррупции. Это может поставить крест на расчетах юристов экс-владельцев национализированных челябинских компаний — ЧЭМК, «Макфы» и «Арианта». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конституционный суд России не будет применять сроки исковой давности, установленный Гражданским кодексом, по искам прокуратуры об изъятии в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. Однако это решение не ставит точку в национализации «Макфы», ЧЭМК и «Арианта», разъяснила руководитель практики по защите активов адвокатского бюро KR&P Ольга Самарина. «Сегодня конституционный суд резюмировал, что для генеральной прокуратуры не установлены сроки, с которыми они могут обратиться с иском по национализации активов, проверяемых на предмет коррупционной составляющей. Фактически он иначе интерпретировал те выводы, которые мы видели в определениях Верховного суда летом, где говорилось, что следует учитывать сроки исковой давности, установленные Гражданским кодексом. Это не точка в истории национализации, а лишь разрешение одного вопроса процессуального характера», — отметила Самарина. Адвокат подчеркнула, что вопросы по материальной части подлежат рассмотрению в каждом деле обособленно, все юридически значимые обстоятельства будут проверяться в каждом споре индивидуально. К примеру, это статус лица, к которому предъявляются исковые требования и период его нахождения на государственной службе, оценка активов на предмет их коррупционности, период приобретения активов и, что самое важное, факт приобретения активов на законные либо незаконные доходы. Кроме того, Самарина пояснила, что эти разъяснения касаются тех активов, которые получены коррупционным путем, но не затрагивают других оснований, таких как, к примеру, незаконная приватизация. Адвокаты ожидают, что в ближайшее время от высших судебных инстанций будут озвучены новые разъяснения именно по таким искам. Сегодня, 31 октября, Конституционный суд РФ решил, что установленные Гражданским кодексом сроки давности не будут применяться к искам прокуратуры об изъятии в доход государства имущества, полученного путем коррупции. Это может поставить крест на расчетах юристов экс-владельцев национализированных челябинских компаний — ЧЭМК, «Макфы» и «Арианта».