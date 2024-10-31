Европейский лидер приедет на главный российский праздник

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в Москве. Об этом сообщил сербский вице-премьер Александр Вулин, уточнив, что в рамках этого визита также запланирована встреча Вучича с президентом России Владимиром Путиным.
«Не знаю, будет ли возможность встретиться раньше, но 9 Мая в Москве они точно встретятся», — заявил Вулин в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Сербский лидер Александр Вучич получил приглашение от президента РФ Владимира Путина во время телефонного разговора 20 октября, который стал первым за последние два с половиной года. Вучич выразил свою честь по поводу участия в параде на Красной площади. По телефону главы двух государств обсудили ход спецоперации на Украине.
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