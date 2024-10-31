Европейский лидер приедет на главный российский праздник

Вице-премьер Сербии Вулин: Вучич встретится с Путиным в День Победы
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Александр Вучич приедет в Россию 9 мая
Александр Вучич приедет в Россию 9 мая Фото:

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в Москве. Об этом сообщил сербский вице-премьер Александр Вулин, уточнив, что в рамках этого визита также запланирована встреча Вучича с президентом России Владимиром Путиным.

«Не знаю, будет ли возможность встретиться раньше, но 9 Мая в Москве они точно встретятся», — заявил Вулин в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Сербский лидер Александр Вучич получил приглашение от президента РФ Владимира Путина во время телефонного разговора 20 октября, который стал первым за последние два с половиной года. Вучич выразил свою честь по поводу участия в параде на Красной площади. По телефону главы двух государств обсудили ход спецоперации на Украине.

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Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в Москве. Об этом сообщил сербский вице-премьер Александр Вулин, уточнив, что в рамках этого визита также запланирована встреча Вучича с президентом России Владимиром Путиным. «Не знаю, будет ли возможность встретиться раньше, но 9 Мая в Москве они точно встретятся», — заявил Вулин в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Сербский лидер Александр Вучич получил приглашение от президента РФ Владимира Путина во время телефонного разговора 20 октября, который стал первым за последние два с половиной года. Вучич выразил свою честь по поводу участия в параде на Красной площади. По телефону главы двух государств обсудили ход спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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