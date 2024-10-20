Путин и Вучич обсудили ход СВО

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Вучич провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Вучич провел телефонный разговор с Владимиром Путиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич обсудили по телефону ход специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

«Была обсуждена ситуация вокруг Украины», — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля. Там добавили, что в ходе разговора Путин высказал свою оценку хода СВО.

Ранее Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за поставки газа зимой и поздравления с 80-й годовщиной освобождения Белграда. Он отметил, что сербский народ ценит вклад Красной армии в изгнании немецких войск из сербской столицы. Последние переговоры между лидерами России и Сербии прошли 2,5 года назад.

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Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич обсудили по телефону ход специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля. «Была обсуждена ситуация вокруг Украины», — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля. Там добавили, что в ходе разговора Путин высказал свою оценку хода СВО. Ранее Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за поставки газа зимой и поздравления с 80-й годовщиной освобождения Белграда. Он отметил, что сербский народ ценит вклад Красной армии в изгнании немецких войск из сербской столицы. Последние переговоры между лидерами России и Сербии прошли 2,5 года назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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