Путин и Вучич обсудили ход СВО

Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич обсудили по телефону ход специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
«Была обсуждена ситуация вокруг Украины», — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля. Там добавили, что в ходе разговора Путин высказал свою оценку хода СВО.
Ранее Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за поставки газа зимой и поздравления с 80-й годовщиной освобождения Белграда. Он отметил, что сербский народ ценит вклад Красной армии в изгнании немецких войск из сербской столицы. Последние переговоры между лидерами России и Сербии прошли 2,5 года назад.
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