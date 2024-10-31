«Вероломный хорек»: на премьера Словакии ополчились из-за его появления на российском канале

Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович резко раскритиковал действующего главу правительства Роберта Фицо за его выступление на российском телеканале «Россия 1». Матович назвал Фицо «вероломным хорьком».
«Какой ужасный вероломный хорек», — передает слова экс-премьера Словакии Politico. Во время своего интервью программе «60 минут» Фицо раскритиковал Европейский союз за вмешательство в конфликт на Украине и выразил готовность посетить Москву 9 мая.
Критика в адрес Фицо звучала не только от Матовича, но и от других представителей оппозиции. Лидер «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка назвал появление Фицо на российском телеканале «огромным позором», а депутат от партии «Свобода и Солидарность» Юрай Крупа также выразил свое возмущение. Шимечка подчеркнул, что даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не решался на подобные шаги.
Ранее в ходе интервью с Ольгой Скабеевой, ведущей программы «60 минут», премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое желание посетить Москву в 2025 году для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что считает своим долгом личное участие в данном мероприятии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.