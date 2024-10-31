«Вероломный хорек»: на премьера Словакии ополчились из-за его появления на российском канале

Бывший премьер Словакии Матович назвал Фицо «вероломным хорьком»
© Служба новостей «URA.RU»
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На действующего премьер-министра Словакии Роберта Фицо обрушилась критика
На действующего премьер-министра Словакии Роберта Фицо обрушилась критика Фото:

Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович резко раскритиковал действующего главу правительства Роберта Фицо за его выступление на российском телеканале «Россия 1». Матович назвал Фицо «вероломным хорьком».

«Какой ужасный вероломный хорек», — передает слова экс-премьера Словакии Politico. Во время своего интервью программе «60 минут» Фицо раскритиковал Европейский союз за вмешательство в конфликт на Украине и выразил готовность посетить Москву 9 мая.

Критика в адрес Фицо звучала не только от Матовича, но и от других представителей оппозиции. Лидер «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка назвал появление Фицо на российском телеканале «огромным позором», а депутат от партии «Свобода и Солидарность» Юрай Крупа также выразил свое возмущение. Шимечка подчеркнул, что даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не решался на подобные шаги.

Ранее в ходе интервью с Ольгой Скабеевой, ведущей программы «60 минут», премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое желание посетить Москву в 2025 году для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что считает своим долгом личное участие в данном мероприятии.

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Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович резко раскритиковал действующего главу правительства Роберта Фицо за его выступление на российском телеканале «Россия 1». Матович назвал Фицо «вероломным хорьком». «Какой ужасный вероломный хорек», — передает слова экс-премьера Словакии Politico. Во время своего интервью программе «60 минут» Фицо раскритиковал Европейский союз за вмешательство в конфликт на Украине и выразил готовность посетить Москву 9 мая. Критика в адрес Фицо звучала не только от Матовича, но и от других представителей оппозиции. Лидер «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка назвал появление Фицо на российском телеканале «огромным позором», а депутат от партии «Свобода и Солидарность» Юрай Крупа также выразил свое возмущение. Шимечка подчеркнул, что даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не решался на подобные шаги. Ранее в ходе интервью с Ольгой Скабеевой, ведущей программы «60 минут», премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое желание посетить Москву в 2025 году для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что считает своим долгом личное участие в данном мероприятии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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