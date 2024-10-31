«Они с удовольствием»: экс-директор «Тату» прокомментировал возвращение группы на сцену

Группа «Тату» решила тряхнуть стариной и воссоединиться ради корпоратива за 15 миллионов рублей, рассказали в Телеграм-каналах. Лена Катина и Юля Волкова уже много лет никак не контактируют и заняты сольными карьерами, однако ради внушительного гонорара можно и забыть на время старые обиды. Бывший концертный директор группы Леонид Дзюник в беседе с корреспондентом URA.RU высказался о таком решении.
«Если им предлагают такую сумму, почему нет? Они с удовольствием объединятся и выступят. Вообще, это очень интересный факт: на группу „Тату“ до сих пор остается спрос, даже спустя столько лет. А все потому, что никто так и не занял эту нишу, которую в свое время создал продюсер Иван Шаповалов», — пояснил Дзюник. Как известно, на корпоративах заказчики предпочитают, чтобы артисты работали живьем. В случае с Катиной никаких вопросов нет. А вот у Волковой после неудачной операции возникли проблемы со связками. Однако Дзюник уверяет, что хрипы у исполнительницы только когда она говорит, а не поет.
«Юля тоже поет в живую. Проблемы со связками, когда она разговаривает. Но когда она начинает петь, у нее хрипа почти не слышно. Она лечится, занимается у педагогов по вокалу. Кстати, на днях давала сольный корпоратив в Казахстане», — пояснил Дзюник.
А что касается репертуара, часть из которого довольно провокационная, то и тут, по мнению концертного директора, вопросов быть не может. Помимо «Я сошла с ума», у певиц есть достаточное количество хитов. И исполнять их вполне уместно, в отличие от вышеуказанной песни, которая будет странно звучать от 40-летних певиц.
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